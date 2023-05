Zelte vor der Uni aufgebaut – Klimaaktivisten haben Petersplatz in Basel besetzt Die Gruppe «End Fossil Basel» hat den Platz vor der Universität Basel friedlich in Beschlag genommen. Aktivisten wollen dort auch übernachten. Julia Konstantinidis UPDATE FOLGT

Die Gruppe «End Fossil Basel» hat am Montagmorgen den Petersplatz besetzt. Doa Aelen von der Gruppierung erläutert in einer Ansprache die Ziele der Aktion. Foto: Nicole Pont

Seit Montagmorgen ist der Petersplatz besetzt. Die Gruppe «End Fossil Basel», deren Mitglieder überwiegend Studierende der Uni Basel sind, hat mehrere Zelte und eine «Küche für alle» aufgestellt und plant verschiedene Programmpunkte.

Gefordert wird das Ende des fossilen Zeitalters, unter anderem mit dem Stopp des Ausbaus der Infrastruktur für fossile Energieträger, wie etwa dem geplanten Terminal für Flüssiggas in Muttenz. Von der Uni Basel fordert die Gruppe, Transparenz über die Verstrickungen mit Grosskonzernen und Banken bezüglich der Finanzierung und den Entscheidungsprozessen der Uni. Ausserdem trage die Uni «betreffend die Wissenschaft Verantwortung und muss sich für den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern einsetzen», sagt Nora Savioni, Mitglied der Gruppe «End Fossil Basel». Diese ist Teil der globalen Bewegung «End Fossil Occupy»; weltweit werden Unis und Schulen besetzt.

Auf dem Petersplatz wurde ein Zeltdorf aufgebaut. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Uni Basel hatte vorab Kenntnis von der Besetzung und ist laut Sprecher Matthias Geering offen für die Aktion, die derzeit friedlich verläuft. Betreffend Transparenz verweist er auf das Öffentlichkeitsprinzip, wonach die Uni Basel alle Verträge mit Partnern offen einsehbar macht.

Das Programm der Besetzer beinhaltet verschiedene Plenums-Veranstaltungen wie Diskussionen und Workshops in den Zelten und auf der Bühne in der Mitte des Platzes, an denen darüber gesprochen werden soll, wie der fossile Ausstieg und ein gesellschaftlicher Systemwandel erreicht werden kann. Geplant ist ausserdem, dass die Aktivisten und Aktivistinnen auf dem Petersplatz in Zelten übernachten.

