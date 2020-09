Bern – Klimaaktivisten blockieren den Bundesplatz Mit der Besetzung des Bundesplatzes in Bern wollen die Klimaaktivisten eine Aktionswoche starten. UPDATE FOLGT

«Rise Up for Change»: Umweltaktivisten vor dem Bundeshaus. (21. September 2020) Keystone/Peter Schneider Laut Organisatoren sollen es mehrere hundert Menschen vor dem Bundeshaus sein, die Polizei bestätigt diese Zahl jedoch nicht. Keystone/Peter Schneider Auch eine Zufahrt ist blockiert. Keystone/Peter Schneider 1 / 4

Umweltaktivisten haben am Montagmorgen den Bundesplatz in Bern besetzt. Dies bestätigte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Klimaaktivisten wollen laut einer Medieninformation vom Montagmorgen mit der Besetzung einen Auftakt zur Aktionswoche «Rise Up for Change» setzen. Die Klimabewegung habe mit mehreren hundert Menschen den Bundesplatz in Bern aus Protest gegen das politische und wirtschaftliche System, welches für die Klimakrise verantwortlich sei, eingenommen, hiess es weiter. Die Aktivisten laden laut dem Communiqué weitere Bürger ein, auf den Bundesplatz zu kommen und sich dem Protest gegen die Klimakrise anzuschliessen.

Angaben zur Anzahl der Teilnehmer und zum Umfang der Protestaktion wollte die Kantonspolizei allerdings so nicht bestätigen. Die Behörden verwiesen lediglich auf spätere Informationen der Medienstelle.

SDA/chk