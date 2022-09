Phänomen Vogelzug im Baselbiet – Klima steuert Mönchsgrasmücke Wenn die Zugvögel nach Grossbritannien ziehen, kann etwas nicht mehr stimmen. Daniel Aenishänslin

Der Blick richtet sich gen Himmel: Die Zugvögel sind unterwegs in ihre Winterquartiere. Foto: Brigitte Mathys

Aktuell überfliegen viele Kleinvögel wie Finken oder Drosseln die Schweiz in Schwärmen. Fast so unbemerkt wie die Flugbewegungen von Milliarden Vögeln finden die klimabedingten Veränderungen statt. Mit den internationalen Zugvogeltagen will Birdlife International auf die Bedürfnisse und Nöte der Vögel aufmerksam machen.

Am kommenden Wochenende vom 1. und 2. Oktober erhalten Interessierte unter fachkundiger Leitung von Birdlife-Sektionen Einblick in die Vogelwelt. An Beobachtungsständen werden die durchziehenden Zugvögel gezählt und bestimmt. Stände gibt es an über 50 Orten Schweiz. Darunter in Hemmiken an der Strasse zum Restaurant Farnsburg, oberhalb von Hof Baregg, in Ettingen am östlichen Dorfrand «Im Hagedorn», in Muttenz auf dem Wartenberg und in Oberwil auf dem Bielhübel beim Wasserreservoir, 300 Meter oberhalb des Friedhofs.

Lebensräume gehen verloren

Es zeigt sich, dass der Klimawandel das Leben der Vögel stark beeinflusst. So zieht die Mönchsgrasmücke inzwischen nach Grossbritannien, statt nach Spanien oder Nordafrika. Das Klima in Grossbritannien ist milder geworden. Langfristig werden massive Veränderungen der Verbreitungsgebiete aller Arten erwartet. Dabei dürften viele Arten ihre einstigen Lebensräume verlieren. Die Klimaveränderung betrifft derzeit bereits ein Drittel der weltweit bedrohten Arten.











