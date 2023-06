Protest in der Innenstadt – Klima-Kletterer nehmen sich BIZ-General­versammlung vor Am Mittwoch starteten Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten eine Aktion bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Sie kritisieren die Finanzierung von fossilen Brennstoffen. Isabelle Thommen

Aktivisten klettern bei der BIZ. Foto: Isabelle Thommen

Am Mittwochmittag hängten Mitglieder der Gruppierung «Endfossil» vor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ein Banner auf. Damit demonstrieren sie parallel zur Generalversammlung der BIZ diese Woche. «Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen pumpen Milliarden von Dollar in fossile Brennstoffe und finanzieren damit die Klimakrise, Ethno- und Ökozide», heisst es in einer Mitteilung. «Ein demokratischeres, faireres und gerechteres Finanzsystem, das den Vielen und nicht den Wenigen zugutekommt, ist möglich.»

Die Aktivisten und Aktivistinnen kritisieren: «Die Regeln des Finanzsystems, welche zulassen, dass das Zuhause und die Lebensgrundlagen von Menschen weltweit zerstört werden, werden von Finanzaufsichtsbehörden festgelegt. Diese kommen in der Schweiz zusammen, um hinter verschlossenen Türen Entscheidungen über unsere Zukunft zu treffen – bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.»

Parallel zur Generalversammlung der BIZ findet von Donnerstag bis Sonntag das Basel Forum für Klimagerechtigkeit und Finanzregulierung statt. «Das Forum soll eine breite Bewegung schaffen, um fossile Finanzierung weltweit zu beenden», so die Ankündigung.

Unter anderem ist am Samstag eine entsprechende Demonstration durch die Basler Innenstadt geplant. Diese ist von der Polizei bewilligt.

