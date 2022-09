Die Initianten der Klimagerechtigkeitsinitiative wollen, dass Basel bis 2030 klimaneutral sein muss und bis dann in allen Bereichen die Treibhausgase auf netto null gesenkt werden. Dominik Plüss

Vergangene Woche hat der Grosse Rat über die von linken Kräften lancierte radikale «Klimagerechtigkeitsinitiative» und einen nicht minder radikalen Gegenvorschlag der links-grünen Parlaments- und Regierungsmehrheit debattiert. Das Resultat ist erschreckend: Das linke Parlament unterstützt sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag und will, völlig fern der Realität, dass Basel bis 2030 klimaneutral wird und bis dann in allen Bereichen die Treibhausgase auf netto null gesenkt werden. Diese links-grüne Fantasterei soll gar in unserer Verfassung (!) festgeschrieben werden.