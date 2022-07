Fassadenbegrünung – Kletterpflanzen an Hausfassaden sind heikel Viele ungenutzte Dachlandschaften sind begrünt und haben dadurch einen positiven Einfluss auf das Stadtklima. Für die Begrünung sind zwar auch vertikale Gebäudeflächen geeignet – sie bergen aber einige Tücken. Seraina Graf

Am Steinengraben beim Hotel The Passage ist eine ganze Fassade grün bewachsen. Foto: Nicole Pont

Auf vielen Flachdächern in Basel geht es lebendig zu und her: Moos, Blumen, Spinnen und Käfer finden etwa dort oben ein Zuhause. Seit 1999 besteht in Basel die gesetzliche Pflicht, ungenutzte Dachflächen von über zehn Quadratmetern zu begrünen. Dies gilt sowohl für Neubauten als auch für Gebäude, die saniert werden. Heute sind laut Stefan Brenneisen, Leiter der Forschungsgruppe Stadtökologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 46 Prozent der rund 6000 Flachdächer in Basel begrünt.