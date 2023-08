Kleinhüninger Cup-Aus gegen Challenge-Ligist – Zückerchen zum falschen Zeitpunkt Der VfR Kleinhüningen unterliegt in der ersten Cup-Runde Neuchâtel Xamax mit 0:8 (0:3). Alan Heckel

Trotz 0:8-Niederlage zeigten Oumar Gaye (l.) und der VfR Kleinhüningen gegen Neuchâtel Xamax eine beherzte Leistung. Foto: Keystone

Drei Gegentore pro Liga Differenz – so lautet eine im Fussball oft angewendete Pi-mal-Daumen-Rechnung. Unter Berücksichtigung dieser «Formel» machte der VfR Kleinhüningen seine Sache 80 Minuten lang hervorragend. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen die Amateure aus dem Kleinbasel gegen die Profis von Neuchâtel Xamax auf der Schützenmatte nur mit 0:4 hinten. Natürlich war der Fünf-Klassen-Unterschied in mehreren Szenen augenscheinlich, doch der Drittligist hielt dagegen, so lange die Kräfte reichten.

«Man kann es auf zwei Arten sehen. Entweder ging der Match zehn Minuten zu lange oder wir hatten zehn Minuten zu wenig Luft», sagte Semir Erovic. Der Captain und Goalie des Aussenseiters musste nämlich zwischen der 80. und 90. Minute gleich viermal hinter sich greifen, sah aber das tolle Erlebnis auf der Schützenmatte dadurch nicht geschmälert. «Das war das Zückerchen nach unserem Sieg im Basler Cup. Wir haben jede Sekunde vor unserem tollen Publikum genossen.»

Der Favorit machte von Beginn weg klar, dass er nicht ans Rheinknie gereist war, um eine Cup-Überraschung zu erleben. Noch bevor der Minutenzeiger eine erste Runde gedreht hatte, standen die ersten Einträge in der Abschluss- und Cornerstatistik von Xamax. Und in der 2. Minute lagen die Westschweizer bereits in Front. Sébastien Moulin hatte aus 20 Metern abgedrückt, Erovic konnte den Ball nicht festhalten, und Jessé Hautier staubte zum 0:1 ab.

Das Publikum auf der gut gefüllten Tribüne begann kurz darauf, das Heimteam nach vorne zu peitschen. Davon beflügelt, nahm es Oumar Gaye mit zwei Xamaxiens auf und holte unter grossem Applaus einen Freistoss heraus. Dieser brachte dann die erste Gefahr vor dem Tor der Gäste, denn Mark Degenhardt kam aus wenigen Metern ziemlich frei zum Kopfball, der allerdings in den Händen von Goalie Benjamin Roth landete.

In der Folge fand das Geschehen zumeist in der Platzhälfte des Drittligisten statt, doch weitere Treffer liessen noch auf sich warten. Wenn es nicht Erovic war, der eine gute Parade zeigte, war es ein Verteidiger, der ein Körperteil zwischen Ball und Torlinie brachte. So brauchte der Leader der Challenge League einen Corner und einen Freistoss, um durch Angelo Campos (28.) und erneut Hautier (31.), die beide per Kopf erfolgreich waren, eine komfortable 3:0-Pausenführung herauszuschiessen.

Zu wenig Mut

«Die Standards der Neuenburger waren sehr überzeugend. Man hat gesehen, dass die das oft trainieren», fand Mergim Bajraktari. Der Trainer der Kleinhüninger hatte zwar einen guten Auftritt seiner Elf gesehen, fand aber auch, dass diese nicht mutig genug gewesen sei. «Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie sich mehr trauen sollen. Denn wenn wir den Ball laufen lassen, können wir sie vor das eine oder andere Problem stellen.»

Zwar kassierten die Gastgeber früh in der zweiten Halbzeit den nächsten Treffer, hielten in der Folge aber lange die Gefahr vom eigenen Tor weg. Dazu musste Xamax-Keeper Roth nach zu kurz geratenen Rückpässen gegen Jordanco Danev (64.) und Fitim Dauti (68.) Kopf und Kragen riskieren, konnte aber den Ehrentreffer für den VfR verhindern.

«Riesenkompliment an die Mannschaft – die Jungs haben alles aus sich rausgeholt», lobte Trainer Bajraktari nach dem Schlusspfiff. Zu den vier späten Gegentoren meinte er: «So blöd das klingt, der Cup-Match gegen einen Grossen kam zu früh, denn viele unserer Spieler waren erst zwei Wochen vorher aus den Ferien zurückgekommen. Xamax war auf einem anderen Level – insbesondere in puncto Fitness.»

VfR Kleinhüningen - Neuchâtel Xamax 0:8 (0:3) Schützenmatte. – 800 Zuschauer. – SR Jaussi. – Tore: 2. Hautier 0:1. 28. Campos 0:2. 31. Hautier 0:3. 49. Campos 0:4. 80. Surdez 0:5. 86. Abedini 0:6. 88. Moulin 0:7. 90. Surdez 0:8.

Kleinhüningen: Erovic; Schiffer, Barroso (67. Mulaj), Degenhardt (58. Betim Dauti), Abazi (47. Simonetta); Bischof, Xheladini (46. Schwab); Monteiro (57. Fitim Dauti), Delija, Danev; Gaye.

Xamax: Roth (77. Hummel); Athekame (75. Surdez), Epitaux (62. Soro), Winkler, Nsakala (62. Rexhaj); Fatkic (62. Hammerich); Abedini, Moulin; Hautier, Campos, Marin.

Bemerkungen: Kleinhüningen ohne Ljutfiji, Idriz Maliqi und Wyss (alle kein Aufgebot). Xamax ohne Alili, Amouabeng, Balaruban, Mujcic, Ouattara, Saiz (alle verletzt), Arm, Guivarch, Hajrovic und Rapp (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 58. Fitim Dauti, 70. Rexhaj (beide Foul), 79. Schiffer, 79. Abedini (beide Unsportlichkeit). – 20. Lattenkopfball Hautier. 38. Lattenfreistoss Fatkic.

