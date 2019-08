Kleinflugzeug versinkt im Meer

In den USA stürzte am Dienstagabend ein Kleinflugzeug nahe Half Moon Bay in Kalifornien ins Meer. Ein Pilot aus einem anderen Flugzeug beobachtete den Absturz. Laut US-Medien wählte er den Notruf. Die Küstenwache rückte aus und barg die Verunglückten mittels eines Helikopters.