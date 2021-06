Nach Zeugenaufruf – Kleines Mädchen wurde doch nicht in Basler Tram belästigt Ein Kleinkind, das am helllichten Tag im Tram von einem Mann belästigt wurde, obwohl die Mutter danebenstand: Die Meldung sorgte für Aufsehen. Aber sie war falsch. Mirjam Kohler

Bei der Haltestelle Kaserne seien Mutter und Kind vor dem Mann aus dem Tram geflüchtet. Foto: Kostas Maros

Am 26. Mai, so schrieb die Basler Staatsanwaltschaft am Tag danach in einem Zeugenaufruf, habe ein älterer Mann am helllichten Tag ein kleines Mädchen im Tram sexuell belästigt. Der Mann habe auch dann nicht vom Kleinkind abgelassen, als die Mutter, die danebenstand, anfing, herumzuschreien. Und bei all dem soll niemand von den anderen Fahrgästen reagiert haben.

Die Mutter und das Kind hätten das Tram dann bei der nächsten Haltestelle, bei der Kaserne, verlassen. Eine sofortige Polizeifahndung sei erfolglos geblieben.

Nun ist auch klar, wieso: Der in der Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft beschriebene Vorfall hat so gar nie stattgefunden.