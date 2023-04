Geldberater: Dividendenperlen und Fonds – Wie man sich dank Aktien einen Zustupf dazuverdienen kann Eine Leserin möchte mit ihrem Ersparten regelmässige Erträge für kleine Extras erwirtschaften. Martin Spieler nennt die Möglichkeiten und Risiken. Martin Spieler

5 Prozent Dividende mit Auszahlung im Mai: Doch auch Dividenden von Swiss Life sind letztlich nicht garantiert. Foto: Christian Merz

Ich bin eine geschiedene, alleinstehende Frau und werde nächstes Jahr in Rente gehen. Mit meiner AHV und der PK-Rente von zusammen 6100 Franken sollte ich eigentlich gut über die Runden kommen. Da ich in den letzten Jahren, als die Kinder ausgeflogen sind, hauptsächlich in meine Pensionskasse investiert hatte, habe ich daneben nur eine kleines Vorsorge-3a-Konto aufbauen können. Vorsorgefonds und Vorsorgekapital machen zusammen circa 60'000 Franken aus. Zusätzlich verfüge ich über 40'000 Franken Bargeld. Das Vorsorgekapital möchte ich nun anlegen mit dem Ziel, dass es regelmässig Gewinn ausschüttet, um mir kleine Extras leisten zu können. Dabei habe ich an Aktien, sogenannte Dividendenperlen sowie Immobilienfonds gedacht. Es ist nicht mein Ziel, Vermögen auf- oder abzubauen. Zu welcher Strategie raten Sie mir. Leserinnenfrage von R.R.