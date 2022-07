FCB-Gegner Crusaders FC – Kleiner Name, grosses Herz Crusaders ist ein sympathischer Club aus Belfast, der seine Rolle gegen den FC Basel genau kennt. Thomas Schifferle

Wenn der Crusaders FC auf Reisen geht, kann es schon einmal länger dauern. Als er vor zwei Wochen in Gibraltar spielte, in der 1. Qualifikationsrunde der Conference League gegen die Bruno’s Magpies, dauerte der Ausflug vom Montag bis Freitag. Die Verbindungen von Belfast waren ungünstig, zumindest dann, wenn man sparen muss.

Michael Long lacht nur bei der Frage, ob ein Charter nicht möglich gewesen wäre. Die Antwort des Mediendirektors sagt alles, über die finanziellen Möglichkeiten der «Crues». Und weil sie bei einem Budget von rund 3 Millionen Franken bescheiden sind, dauert auch die Reise zum Spiel in der 2. Runde am Donnerstag beim FC Basel etwas länger: am Dienstag mit dem Bus von Belfast nach Dublin, nach einer Übernachtung der Flug nach Zürich und dann mit dem Bus nach Basel.

Der Aufwand ist gross für ein Spiel, in dem die Crues krasser Aussenseiter sind. Sie wissen selbst um ihre Rolle, «gigantisch» nennt Trainer Stephen Baxter denn auch die Aufgabe, «Basel ist es sich gewohnt, in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs zu spielen.»

Baxter spielte früher selbst für die Crusaders, seit Februar 2005 ist er der Trainer. Glaubt man Long, der auch PR-Direktor ist, dann ist aktuell keiner länger bei einem Verein tätig, und das weltweit. Das ist schwierig zu verifizieren, Long dagegen beruft sich auf die Recherche von Baxters Tochter.

Ein Leben für die Crues

2005 lagen die Crusaders sportlich am Boden. Baxter scheute die Aufgabe trotzdem nicht. «Der Club ist mein Blut», sagte er damals. Er stieg mit ihm ab und gleich wieder auf, und seither hat er ihn in der Spitzengruppe der nordirischen Liga etabliert und zu je drei Meister- und Cuptiteln geführt. Inzwischen sagt er, dass er sich keine andere Arbeit vorstellen könne.

Die Spitze in Nordirland hat nichts mit der Spitze in Europa zu tun. In der Danske Bank Premiership fehlt das Geld. Die Spieler sind oft nur «Parttimers», Teilzeitarbeiter. Gute Ausländer, die weiterhelfen könnten, gibt es nicht. Wer die Chance hat, verlässt das kleine Land mit seinen 1,8 Millionen Einwohnern und sucht sein Glück in England oder Schottland, schon mit 15, 16 Jahren. Im Süden der Insel, in der Republik, ist das genau gleich.

Wenn es ein Spieler aus der heimischen Liga in die Nationalmannschaft schafft, ist das ein aussergewöhnliches Ereignis. Colin Coates, für alle nur Coatsey, gelang dieses Kunststück, 2011 bestritt er sein letztes von sechs Länderspielen. Damals war er noch Spieler bei den Crusaders, und er bekam die Möglichkeit für ein Testspiel beim englischen Zweitligisten Doncaster. Er liess es sein, weil ihm die Familie in Belfast wichtiger war.

Vor zwei Jahren, nach 317 Spielen für die Crusaders, zog der Haudegen weiter. Seit letzten Sommer ist der 36-Jährige ausgerechnet bei Cliftonville, dem grossen Rivalen der Crues im Norden Belfasts. Für ihre Spiele gegen Basel ist seine Prognose klar. «Für Basel wird das leicht», sagt er, «der Niveauunterschied ist zu gross.» Das würde er übrigens auch denken, wenn er noch bei den Crusaders verteidigen würde. In der Uefa-Rangliste liegt Basel auf dem 39., Crusaders auf dem 251. Platz.

Wenn nordirische Clubs im Europacup von einem Erfolg reden, tun sie das bereits beim Erreichen einer 2. Qualifikationsrunde. So wie die Crues jetzt nach dem 1:2 und 3:1 gegen die Bruno’s Magpies oder auch vor drei Jahren, als sie in der Europa League auf Wolverhampton trafen. «Alle erwarteten eine hohe Niederlage von uns», erinnert sich Michael Long, «ein 0:6 oder 0:7. Aber was war dann? Wir verloren nur 0:2, nach einem Gegentor in der 94. Minute.» Im Rückspiel gingen sie gar in Führung, am Ende stand es trotzdem 1:4, gegen eine Mannschaft mit Spielern wie Jota, Moutinho und Neves.

Und jetzt also Basel, «wir wollen den Club und die Liga stolz machen», sagt Long. Ein Dutzend Fans soll mitreisen. In Gibraltar waren es noch 75 gewesen, die laut Long wie 750 lärmten.

Träumen dank Ian Rush

In einer Woche lernt der FCB das kleine Stadion von den Crusaders kennen, das heisst zwar Seaview und verspricht Meersicht, liegt aber eingeklemmt zwischen Backsteinhäusern, Bahnlinie und Autobahn. Es ist ein Kleinod mit 3400 Plätzen und einem neuen Clubhaus. Das Clubhaus hat den alten «Social Club» ersetzt, der als Einnahmequelle so wichtig war.

1,2 Millionen Pfund, rund 1,4 Millionen Franken, kostete der Neubau und steht für den Aufbruch, den der Club plant. Die Mitglieder haben im Frühjahr zum erstmaligen Verkauf von 70 Prozent der Aktien an einen Investor zugestimmt. Der heisst Perry Chopra, ist ein englischer Geschäftsmann, zahlt für die Übernahme 750’000 Pfund und garantiert zusätzliche Investitionen von 1,75 Millionen Pfund.

Michael Long verspricht sich sehr viel davon, weil Chopra mit Liverpools Legende Ian Rush verbunden ist. Von Rushs Akademien sollen die besten Talente zu den Crues, von ihnen ausgebildet und weiter vermittelt werden. So sehen ihre Pläne für eine schöne Zukunft aus. Long ist beschwingt davon, zum Abschied ruft er ein fröhliches «Cheerio!» ins Telefon. Tschüss.

