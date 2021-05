Hunderttausende Klicks dank Retweet – Kleine Zürcher Werbeagentur verzückt Elon Musk mit Dogecoin-Clip Dass der Tesla-Chef ihr Video im Netz in der Nacht auf Montag weiterverbreitete, ist für zwei junge Zürcher mehrere Tausend Franken wert. Konrad Staehelin

Dieser Zürcher Dogecoin-Clip geht dank Elon Musk um die Welt.

Elon Musk wusste wohl nicht, wer das Video erstellt hatte, das er in der Nacht auf Montag über seinen Twitter-Account weiterverbreitete. Der Inhalt passte ihm wohl schlicht gerade in den Kram. Auch wie er darauf gestossen war, ist nicht bekannt.

Seine Weltraumfirma SpaceX werde nächstes Jahr den Satellit Doge-1 ins All schiessen, schrieb Musk. Das Ganze solle in der Kryptowährung Dogecoin bezahlt werden. Musk befeuert diese seit Monaten regelmässig auf allen Kanälen – zuletzt am Samstag als Moderator der Fernsehsendung Saturday Night Live.

An die Nachricht hängte er einen Link auf den Youtube-Clip der Werbeagentur «Herr Fuchs» in Zürich-Albisrieden. Zwei Personen arbeiten dort nur, Reto Hüttenmoser, 34, und Gina Pigagnelli, 33, und normalerweise konzipieren sie Onlinekampagnen für Coop oder den Autoimporteur Amag.

Als Nebengleis aber erlauben sie sich die Produktion von lustig-blödelnden Youtube-Videos. Hüttenmoser nennt es «eine Spielweise, auf der wir ohne Leitplanken Dinge ausprobieren können.» Viele handeln von einem Hamster und werden keine 500 mal angeschaut. Mit einem anderen über über die Area 51, das militärische Sperrgebiet im US-Bundesstaat Nevada, hat «Herr Fuchs» 15 Millionen Ansichten erreicht.

Und jetzt also eines über Dogecoin, das ebenso durchstarten könnte. Nach Musks Tweet schnellte der Zähler hoch, am Montagabend stand er bei gut 750’000. Vier Tage arbeiteten Hüttenmoser und Pigagnelli am Video: Beide brachten ihre Kreativität ein, er danach noch seine Stimme, um die Musik einzusingen. Für sie ist es auch nicht nur Zufall, dass Musk ihre Produktion wählte.

«To the moon»

Erstens ist diese konsequent im Stil gehalten, in dem die Dogecoin-Jünger auf Internetplattformen wie Reddit kommunizieren. Also voller Memes, vorzugsweise mit den Dogecoin-Ikonen Musk, dem Rapper Snoop Dogg und einem Hund der Rasse Shiba Inu als Protagonisten, und lustigen Sprüchen.

Zweitens dreht sich das Video um die Reise des Dogecoins zum Mond – «to the Moon». Das ist zuerst im übertragenen Sinne zu verstehen, nämlich dass der Kurs der Kryptowährung durch die Decke schiessen solle. Das tat er seit Anfang Jahr tatsächlich: von gut 0,5 Cent auf aktuell rund 50 Cent.

Für Hüttenmoser und Pigagnelli ist der Erfolg des Videos doppelt wertvoll: Erstens werden sie von Youtube einige Tausend Franken dafür erhalten, dass all diese Menschen vor dem Anschauen der Videos Werbung gesehen haben. Viel wichtiger ist aber der Werbeeffekt. Welche Agentur hat schon eine Adelung durch Elon Musk im Portfolio?

