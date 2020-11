Sommerphänomen wiederholt sich – Kleine Ferienorte boomen auch im Winter Kein Anstehen für die volle Gondel oder den Zmittag im Grossrestaurant, stattdessen Langlaufen und Schneeschuhwandern: Destinationen aus der zweiten und der dritten Reihe rechnen mit einem sehr guten Corona-Winter. Konrad Staehelin

Im Trend: Langlaufen in einem Feriengebiet, das sonst nicht im Fokus steht, zum Beispiel Ulrichen im Obergoms. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Inländer haben den Corona-Sommer gerettet, und die Inländer werden auch den Winter retten. So lässt sich die Befindlichkeit im Schweizer Tourismus derzeit beschreiben. Mit den Vorbehalten, dass sich dabei die Ansteckungszahlen weiter stabilisieren müssen und dass – das ist jeden Winter so – das Wetter mitspielen muss.

Und vor allem mit der Differenzierung, dass sich die Lage an verschiedenen Destinationen ganz unterschiedlich zu entwickeln scheint. Dass der Städtetourismus für die nächsten Monate verloren ist, ist hinlänglich bekannt. Aber auch in den Bergen wird es im Winter, wie schon im Sommer, Corona-Gewinner und -Verlierer geben.

Da ist zum Beispiel das Obergoms, der oberste Talabschnitt des Wallis. In normalen Wintern spielt das Gebiet nicht in der Champions League der Wintersportdestinationen, schliesslich steht hier gerade einmal eine Handvoll Skilifte, an denen sich normalerweise die Dorfjugend austobt. Jetzt aber sagt Anja Beivi, Geschäftsführerin von Obergoms Tourismus: «Wir haben für die Wintermonate schon deutlich mehr Buchungen als in den Vorjahren erhalten. Die Hotels sind gut gebucht, und freie Ferienwohnungen gibt es sowieso kaum mehr welche.»

Gute Zahlen im Unterengadin

Der Trend zum Skiurlaub in den eigenen vier Wänden statt im Hotel ist angesichts der Pandemie nicht überraschend – man bleibt unter sich, fühlt sich sicherer. Dieser Trend war schon im Sommer enorm: Ferienwohnungen und Campingplätze, zusammengefasst spricht man von der Parahotellerie, waren beliebt wie noch nie.

Auch im Unterengadin und im Val Müstair – Gegenden, die ebenfalls für Weite und wenig Menschen bekannt sind – schauen sie im Moment mit Freude auf die Buchungslisten. «Das Val Müstair liegt über Vorjahr, das Unterengadin auf dem gleichen Niveau», sagt Madeleine Papst von der lokalen Tourismusorganisation. Ähnlich klingt es im kleinen Amden oberhalb des Walensees. «Die Buchungen liegen auf dem Niveau der Vorjahre, es läuft gut», sagt Thomas Exposito von Amden Weesen Tourismus.

Diesen Winter stark nachgefragt: Schneeschuhlaufen im Unterengadin. Foto: Keystone

Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist in den grossen Wintersport-Zentren zu finden. «Die Corona-Situation führt zu sehr kurzfristigen Buchungen, da niemand ein Risiko eingehen möchte und erst bucht, wenn er sicher ist und das Wetter stimmt», schreibt Yves Bugmann, Finanzchef der Bergbahnen in Davos-Klosters. «Der Buchungsstand ist tiefer als im Vorjahr.» Mit der Aletsch Arena meldet ein grösseres Walliser Skigebiet, an das unter anderem die Orte Fiescheralp und Bettmeralp angeschlossen sind, einen tieferen Buchungsstand gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Marketingorganisation Schweiz Tourismus hat aus den Rückmeldungen aus zahlreichen Destinationen den Schluss gezogen, dass es den Grossen aktuell schlechter läuft. Sprecher Markus Berger hat zwei Erklärungen dafür. «Erstens sehen wir, dass viele Leute Lust auf kleine, unbekannte Destinationen haben. Sie wollen vor Menschenmengen in den Hotspots fliehen», sagt er. Bilder von gedrängten Menschenmassen beim Anstehen vor der Gondel, wie sie vorletztes Wochenende von Zermatt aus den Weg in die nationalen Medien fanden, tun da das Ihrige.

Neue Trendsportarten

Zweitens leiden laut Berger vor allem jene Destinationen unter der Situation, die traditionell einen hohen Ausländeranteil verzeichneten – diese Gästekategorie dürfte pandemiebedingt zu weiten Teilen wegfallen. «International bekannte Zentren wie Verbier, Zermatt oder St. Moritz können die Lücke, die die Ausländer hinterlassen, darum kaum füllen.»

Die Konkjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich rechnet damit, dass die durch europäische Gäste gebuchten Logiernächte gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel zurückgehen – und das ist das optimistische Szenario, in dem sich die Fallzahlen stabilisieren lassen.

Für die Inländer dagegen rechnet die KOF mit einem Logiernächteplus von acht Prozent. Viele von ihnen, die nicht wie in den vergangenen Jahren an die Wärme fliegen, entdecken den Schweizer Winter neu für sich. «Sie sind oft keine passionierten Skifahrer – sonst hätten sie schon vor Corona jeweils die Winterferien in der Schweiz verbracht.» Solche Gäste wollten zwar auch in die Natur. «Aber sie gehen lieber winterwandern, Schneeschuh laufen oder langlaufen.» Und das kann man an weniger bekannten Wintersportorten mindestens genauso gut wie in jenen aus der ersten Reihe, da es dafür kein gut ausgebautes Netz an Liften und Gondeln braucht.

Genau darauf haben sich nun zahlreiche Destinationen eingestellt. «Wir haben alte Schneeschuhwege reaktiviert», sagt Anja Beivi von Obergoms Tourismus stellvertretend für viele. «Und wir haben extra darauf geachtet, dass sich diese Routen nicht mit den Langlaufloipen kreuzen, damit die Gäste auch wirklich für sich bleiben.»