Kleine, aber feine Traubenernte

Gute Qualität

Was die Qualität der Ernte 2019 betrifft, so waren durchwegs sehr gute Zuckergehalte zu verzeichnen: 95,3 Oechslegrad beim Blauburgunder, 81,1 beim Riesling-Silvaner und 73,9 beim Gutedel. Die Kelterer weisen jedoch stets darauf hin, dass der Zuckergehalt zwar ein wichtiger Faktor für eine hohe Qualität ist, aber eben nicht der einzige. Auch die Aromatik spielt eine grosse ­Rolle, und diese ist, wie Andreas Buser sagte, «sehr gut entwickelt».

Für die Baselbieter Winzerinnen und Winzer ist die Arbeit im Rebberg zwar beendet. Die Aktivitäten aber gehen weiter. Am kommenden Samstag beginnt in Basel die Herbstmesse und damit auch die traditionelle Weinmesse. Diese befindet sich in der Halle 2.1. Die Baselbieter Winzer präsentieren sich dort mit einem breiten Angebot.