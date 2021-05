Überraschender Pächterwechsel – Kleinbasler Traditionsbeiz Zum Rebhaus geschlossen Der langjährige Pächter des Restaurants zum Rebhaus hat das Handtuch geschmissen. Vereine, Cliquen und die Zunft der Zimmermänner müssen vorübergehend eine neue Gaststätte suchen. Daniel Wahl

Bis voraussichtlich 17. August geschlossen: Überraschender Pächterwechsel im Restaurant zum Rebhaus. Foto: Kostas Maros

Nichts deutet auf die Auseinandersetzung hin, die sich vergangene Woche hinter der Fassade der Kleinbasler Traditionsbeiz Zum Rebhaus abgespielt haben muss: Die Menükarten sind noch im Schaufenster, die Gesellschaftsfahnen wehen im Wind. Und die Fensterläden könnten auch einfach nur Lockdown-bedingt geschlossen sein. Doch das «Rebhaus» macht nicht wieder auf – zumindest in nächster Zeit nicht, wenn die anderen Beizen aus dem Corona-Schlaf erwachen. Die Betreibergesellschaft «Gesellschaftshaus zum Rebhaus AG» hat sich in der zweiten Aprilhälfte Knall auf Fall von ihrem Pächter Ömar Durmaz getrennt, der 14 Jahre lang das «Rebhaus» führte. «Wir suchen einen Nachfolger und sind in den abschliessenden Verhandlungen», bestätigt Peter Stalder, der die Immobilie verwaltet, welche bis 1859 der Ehrengesellschaft zum Rebhaus gehörte und seit 1997 von Gesellschaftern als Aktiengesellschaft betrieben wird.