Klassikfund in Dornach – Vergessener Basler Komponist wiederentdeckt Leopold van der Pals war ein angesehener Komponist und direkt neben dem Goetheanum in Dornach wohnhaft. Nach seinem Tod 1966 ging er vergessen – bis sein Urgrossneffe kam. Lukas Nussbaumer

Leopold van der Pals. Foto: PD

Ein junger Kompositionsstudent kommt im Mai 1907 – auf dem Höhepunkt der Belle Époque – nach Paris, um an einem Festival russischer Musik teilzunehmen. Dort trifft er auf die grossen Namen der Zeit: Nikolai Rimski-Korsakow, Sergei Rachmaninow, Alexander Skrjabin, Fjodor Schaljapin, Arthur Nikisch. Er nimmt all seinen Mut zusammen und klopft bei Rachmaninow an die Hotelzimmertür, um zu fragen, was dieser von seinen Kompositionen halte und in welche Richtung er musikalisch und geografisch gehen solle.

Der junge Kompositionsstudent ist Leopold van der Pals, Sohn eines erfolgreichen Kautschuk-Händlers im vorrevolutionären St. Petersburg, Enkel des einflussreichen dänischen Musikpädagogen und Mendelssohn-Schülers Julius Johannsen. Rachmaninow rät van der Pals, der bis dahin in Lausanne studierte, nach Berlin zu gehen, um dort Unterricht bei Reinhold Glière zu erhalten.

In Berlin etabliert sich van der Pals als angesehener Komponist – seine 1. Sinfonie wird 1910 von den Berliner Philharmonikern uraufgeführt. Weitere erfolgreiche Werke folgen. Neben den wichtigen Figuren der Kunstwelt lernt er in der deutschen Hauptstadt auch Rudolf Steiner kennen.

Nach Arlesheim und Dornach

1913, kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs, entscheidet van der Pals, nach Arlesheim zu übersiedeln, unweit vom im selben Jahr eingeweihten Goetheanum. In den folgenden Jahren arbeitet er eng mit Steiner zusammen, schreibt die Musik für das Oberuferer Weihnachtsspiel, Stücke für Eurythmie, zahlreiche Lieder sowie Kammermusik und Sinfonik.

Nach dem Tod seiner Frau 1934 zieht er nach Dornach, direkt neben das Goetheanum, wo er den Rest seines Lebens verbringt. Nach seinem Tod 1966 ist seine Musik jedoch kaum noch jemandem zu Ohren gekommen.

Tobias van der Pals, Cellist und Urgrossneffe des einst berühmten Komponisten, erfährt in seinem ersten Studienjahr in Kopenhagen von Leopold. «Eines Tages kam einer meiner Lehrer in den Unterricht und sagte: ‹Hallo Tobias, ich habe in der Bibliothek gerade von deiner Familie gelesen.›» Sofort geht er der Sache nach und findet heraus, dass Leopold van der Pals Opern, Sinfonien, Kammermusik, Lieder etc. – insgesamt 252 Werke – komponiert hat und diese von den besten Orchestern der Welt gespielt worden sind.

Das war im Jahr 2000. «Es war unfassbar für mich, ich hatte damals nie etwas von seiner Musik gehört, es war nichts aufgenommen», erinnert sich der Urgrossneffe. «Ich ging mit meinem Grossvater nach Dornach. Dort besichtigten wir das Archiv im Goetheanum: ein Raum voller unabgeschlossener Schränke, und man sagte uns: ‹Hier ist alle Musik von Leopold van der Pals› – alles in handgeschriebenen Autografen.»

Vier CDs erschienen

Tobias van der Pals war sofort fasziniert: «Es war sehr aufregend, niemand hatte das Material je genauer angeschaut, niemand wusste, wie die Musik klingt.» Seither widmet er sich dem Studium, der Publikation und der Aufnahme der Musik seines komponierenden Urgrossonkels. Seit 2009 sind bereist vier CDs erschienen, jüngst im Juni dieses Jahres in Zusammenarbeit mit dem Klassik-Label cpo eine Einspielung von drei Streichquartetten, die Leopold van der Pals mehrheitlich in Dornach geschrieben hat – und einem Stück mit dem Titel «In Memoriam Marie Steiner», komponiert am Todestag von Rudolf Steiners Ehefrau.

Die CD hinterlässt einen starken Eindruck, die Musik greift tief, hat oft dramatischen Charakter. Obwohl die klassischen Formprinzipien sowie die Harmonik – besonders gelungen auskomponiert im 2. und 3. Streichquartett – der Spätromantik gemäss bereits deutlich weiterentwickelt sind, klingt die Musik von Leopold van der Pals nie mathematisch oder kalkuliert. Seine Tonsprache erinnert an Komponisten wie Gustav Mahler, Anton Bruckner oder Skrjabin – im Basler Vergleich steht sie vielleicht Hermann Suter und Hans Huber am nächsten.

«Leopolds Musik schliesst an den spätromantischen Stil an, steht aber ebenso unter dem Einfluss des Impressionismus und Expressionismus. Sie verlässt die Tonalität nie ganz, aber geht bis an ihre Grenzen», so die Beschreibung Tobias van der Pals, der in den neusten Aufnahmen selbst Cello spielt. «Seine Kompositionen sind sehr persönlich, meist Ausdruck tiefster Gefühle – und deshalb in gewisser Weise auch zeitlos.»

Die Wiederentdeckung von Leopold van der Pals ist zweifellos eine Bereicherung für die Basler Musikgeschichte. Und die Geschichte ist noch längst nicht zu Ende erzählt, denn es wartet ein ganzes Lebenswerk eigentlich nur darauf, am Entstehungsort wieder aufgeführt zu werden.



