Die Aufarbeitung

Diese ist nach diesem Dienstag besonders nötig. Einerseits auf sportlicher Ebene: Da stellt sich Trainer Heiko Vogel die Aufgabe, seine Mannschaft nach der Niederlage gegen den künftigen Meister möglichst gut auf die Partie gegen den aktuellen Meister einzustellen. Die Erkenntnis, dass gegen die Young Boys trotz der Niederlage auch positive Ansätze vorhanden waren, sowie die Tatsache, dass der FCZ den FCB in dieser Saison noch nie bezwingen konnte, stimmen den Deutschen für das Spiel in Zürich zuversichtlich. Eine Aufarbeitung ist aber auch neben dem Platz nötig. Nach den schweren Ausschreitung vom Dienstag im Anschluss an das Cup-Spiel müssen sich der FCB und seine Führung die Frage gefallen lassen, ob sie das Verhältnis zu den Fans ausreichend gepflegt haben und ob die vorgestern veranlasste Schliessung der Fansektoren für das Meisterschaftsspiel gegen YB das richtige Zeichen in dieser Situation ist.