Die Volksschule sollte derart gestärkt werden, dass Schulabgängerinnen und Schulabgänger zumindest fit für eine Lehre sind (im Bild Klasse im Schulhaus Wasgenring). Foto: Roland Schmid

Der vor kurzem in der BaZ erschienene Artikel bezüglich Zuteilung von Schulkindern nach Standort und Schulklassen beim Übertritt in die Primarschule hat mich nachdenklich gestimmt. Mir fiel der aktuelle Bildungsbericht 2023 ein, der auf den Zusammenhang zwischen durchmischten Schulen und Schulerfolg hinweist: Steigt der Anteil von Kindern aus fremdsprachigem und bildungsfernem Elternhaus in einer Klasse auf über 20 Prozent, verschlechtern sich deren Leistungen exponentiell. Ab einem Anteil von 40 bis 50 Prozent werden auch negative Effekte auf die schulischen Leistungen der übrigen Kinder sichtbar. Kurz: Eine sorgfältige Zusammensetzung der Schulklassen ist von grosser Bedeutung für den Schulerfolg der Kinder.