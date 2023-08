Klares Ja im Einwohnerrat – Kabelnetz wird für Binningen zur Goldgrube Dem Verkauf des Kabelnetzes für 3,9 Millionen an die ImproWare AG hat der Einwohnerrat zugestimmt. Er will zudem, dass in Binningen nachts wieder Licht brennt. Rolf Zenklusen

Betrieben wird Binningens Kabelnetz schon seit 2015 von der ImproWare. Jetzt erwirbt es die ImproWare auch. Foto: Emanuel Ammon

Die Binninger FDP hatte es eilig. «Je eher das Kabelnetz verkauft wird, desto besser», erklärte FDP-Einwohnerrat Thomas Häfele Racin. Er war besorgt, das Geschäft könnte verschoben werden, weil es ziemlich weit unten auf der Traktandenliste der Einwohnerratssitzung vom Montagabend stand.

Ein FDP-Antrag, das Geschäft prioritär zu behandeln, wurde ebenso genehmigt wie der Verkauf selber. Man war sich einig, dass der Gemeinderat das Kabelnetz für voraussichtlich 3,9 Millionen an die ImproWare AG verkaufen kann. Der Verkaufspreis beziehe sich auf die aktuelle Zahl der Abonnenten, sagte Caroline Rietschi (SP), Gemeindepräsidentin ad interim. «Wenn in Scharen Leute davonlaufen, bekommen wir entsprechend weniger.»

In der Kasse «Spezialfinanzierung Kabelnetz» befinden sich zudem über zwei Millionen Franken. Was mit dem Geld geschieht, will der Einwohnerrat später entscheiden. Mit Blick auf den Ertragsüberschuss von 9,7 Millionen in der Gemeinderechnung 2022 hatte Beatrice Büschlen (Grüne) beantragt, die rund sechs Millionen aus dem Kabelnetz an den Energiefonds zu überweisen. Damit könne die Gemeinde energetische Sanierungen vornehmen und dadurch die Energiekosten senken. Das komme allen Steuerzahlenden zugute.

Zuerst sollte man wissen, wie viel Geld genau übrig bleibt, meinte Christoph Daniel Maier (FDP) und schlug vor, die Abrechnung abzuwarten. Diesem Vorschlag folgte eine Mehrheit.

Mehr Sicherheit dank Licht

Auch Marc Schinzel (FDP) hatte es eilig. «Die Binninger Strassen sind nachts wieder zu beleuchten», forderte er in einem dringlichen Postulat. Er möchte nicht länger an der Abschaltung von halb eins bis fünf Uhr morgens festhalten. Viele Personen, die zu später Stunde zu Fuss oder auf dem Velo unterwegs seien, würden «die Dunkelheit als unangenehm, ja beängstigend empfinden.»

Thomas Hafner (Die Mitte) unterstützte das Postulat. Ein Taxifahrer habe ihm gesagt, ab 0.30 Uhr sei «Binningen ein trauriges Dorf». Susanna Keller (SVP) weiss von Leuten, die nachts arbeiten, dass sie sich im Dunkeln nicht sicher fühlten. Daniel Zimmermann (FDP) warnte davor, dass wegen eines nicht beleuchteten Fussgängerstreifens jemand angefahren wird.

«Der Sicherheitsgedanken steht auch bei uns im Vordergrund», erklärte Beatrice Büschlen, die Fraktion sei aber gespalten. «Wir haben mit der Abschaltung 27,6 Prozent Energie gespart. Das möchte ich nicht wieder hergeben», sagte Simone Abt (SP). In ihrer Fraktion gebe es aber auch Leute, die wieder die ganze Nacht Licht möchten. Schliesslich wurde das Postulat Schinzel mit 27 zu 7 Stimmen angenommen, wobei die Nein-Stimmen aus der SP und der Fraktion Grüne/EVP kamen.

Caroline Rietschi erklärte, der Gemeinderat werde eine Vorlage für die Umstellung der Beleuchtung auf LED ausarbeiten. Gemäss einer groben Schätzung koste die Umstellung zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Franken und sei in drei bis vier Jahren zu bewerkstelligen. Solange muss wahrscheinlich auch die FDP Geduld haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.