Startnummer 24 – Camille Rast

Und jetzt die letzte Schweizerin: Die Romande lag am letzten Wochenende mit Fieber im Bett, und ohnehin tut sie sich schwer in dieser Saison mit den Riesenslalom-Ski an den Füssen. Der Wechsel auf die Salomon-Ski ist ihr nicht sonderlich gut bekommen. Aber immerhin: Mit dem 12. Zwischenrang wird sie zufrieden sein. Rast ist damit die zweitbeste Schweizerin.