Allschwiler Einwohnerrat – Klagen, Konflikte und Uneinigkeit verhindern anstehende Projekte Mit einem runden Tisch will Allschwil den Streit um die Schulraumplanung beilegen. Auch bezüglich künftiger Nutzung des Lindenplatzes sieht der Einwohnerrat Diskussionsbedarf. Regula Vogt

Rund um die Primarschulen in Allschwil ist ein schwelender Streit entfacht. (Hier das Schulhaus Gartenhof.) Foto: Gemeinde Allschwil

Schulraum für die nächsten fünfzehn Jahre zu planen, ist auch dann eine Herausforderung, wenn es zwischen allen beteiligten Gremien rundläuft. Umso schwieriger wird es, wenn – wie in Allschwil – Konflikte aufbrechen. In offenen Briefen haben sich die Schulleitung und eine Mehrheit der Mitglieder des Schulrats über die Zusammenarbeit mit der für den Bildungsbereich zuständigen Gemeinderätin Silvia Stucki beklagt. Vor diesem Hintergrund ist nun die Projektorganisation bezüglich Schulraumplanung neu aufgestellt worden. Zudem sind mehrere parlamentarische Vorstösse hängig.

Eine Ende Juni eingereichte Interpellation zu den Querelen zwischen Schulleitung und Schulrat auf der einen und Gemeinderätin Stucki auf der anderen Seite soll vom Gemeinderat und Schulrat nun gemeinsam beantwortet werden. Die Antworten sollen an einem runden Tisch mit externer Moderation erarbeitet werden. Dies teilte Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli an der ersten Einwohnerratssitzung nach der Sommerpause mit. Es handle sich nicht um eine Mediation, betonte Nüssli auf die Frage von Claudia Siegel, warum denn die involvierten Personen am runden Tisch nicht dabei seien. Die in der Interpellation angesprochene Problematik sei nicht neu. Deshalb sei das Projekt Schulraumplanung neu organisiert worden.

In einem offenen Brief an den Einwohnerrat hatten fünf von sechs Schulratsmitglieder unter anderem festgehalten, dass aus ihrer Sicht die Spannungen zwischen der Gemeinderatsvertretung im Schulrat auf der einen und Schulleitung und restlichen Schulratsmitgliedern auf der anderen Seite «auf mangelndem Rollenverständnis und offensichtlich fehlenden Rechts- und Organisationskenntnissen seitens der Gemeinderatsvertretung» zurückzuführen seien.

Neustart beim Projekt Lindenplatz

In der mündlichen Begründung einer neuen Interpellation bezüglich Schulraumplanung distanzierte sich Einwohnerrätin Miriam Schaub (Grüne) vom Vorgehen, mittels offenem Brief auf die Probleme hinzuweisen. Der Brief ziele nur auf die Person, stattdessen sollten die Probleme auf Sachebene gelöst werden.

Harzig läuft es auch in Sachen Lindenplatz. Ein erster Anlauf für eine Neugestaltung scheiterte nach jahrelangen Vorarbeiten mit Dialogprozess an der Urne. Nun soll mit einer ersten Veranstaltung am 24. Oktober ein Neustart erfolgen. Wie stelle der Gemeinderat sicher, dass diesmal das Projekt auch dem Ergebnis des Dialogprozesses entspreche, wollte Einwohnerrat Ueli Keller (Grüne) in der Fragestunde wissen. «Die Dynamik der Entwicklung können wir nicht beeinflussen», sagte Gemeinderat Christoph Morat dazu. Erstes Ziel sei es nun, sich mindestens über die Nutzungen einig zu werden. Im bisherigen Prozess seien immer wieder gegensätzliche Bedürfnisse geäussert worden.

