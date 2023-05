Prozess gegen Tariq Ramadan – Klägerin sprach laut Dieudonné von «One-Night-Stand» Im Prozess um die Ver­ge­wal­ti­gungs­vor­wür­fe gegen Tariq Ramadan hat der französische Komiker Dieudonné ausgesagt. Die Klägerin kennt ihn und soll sich ihm anvertraut haben.

Der Komiker Dieudonné spricht vor der Gerichtsverhandlung in Genf mit Medienvertretern. (16. Mai 2023) Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Der französische Komiker Dieudonné hat als Zeuge im Prozess gegen den wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagten Tariq Ramadan ausgesagt. Die Klägerin habe von einem «One-Night-Stand» gesprochen, als sie ein Treffen mit dem Genfer Islamologen erwähnte.

Die Frau habe sich nach einem seiner Auftritte in der Schweiz über Ramadan geäussert, sagte der Komiker am Dienstag vor dem Genfer Strafgericht. Zwischen der Frau, dem Komiker, seinem Schweizer Produzenten und einigen Technikern sei eine Diskussion über Afrika entbrannt. Dabei sei der Name des Islamwissenschaftlers gefallen, «weil er eine wichtige Person» für den Kontinent sei.

«Nie die Rede von Gewalt»

«Wir erfuhren zur allgemeinen Verblüffung», dass die Frau Ramadan kannte, sagte Dieudonné. Von einem Techniker ausgefragt, habe die Frau dann von einem «coup du soir» gesprochen, fuhr der Komiker fort. «Es war nie die Rede von Gewalt», bekräftigte er.

Die Klägerin habe sich nicht lange mit dem Thema beschäftigen wollen, vielleicht aus Scham, mutmasste Dieudonné. Sie habe mit etwas Verlegenheit über ihre Beziehung zu Ramadan gesprochen. Sie habe sich jedenfalls nicht damit gebrüstet, sagte der Komiker.

Die Frau habe regelmässig Auftritte von ihm in der Schweiz besucht. «Wir hatten nette Gespräche und sie ist dem Team näher gekommen. Ausserhalb seiner Arbeit habe er keine Beziehung zur Klägerin gehabt, sagte er weiter.

«Nicht das böse Raubtier»

Dieudonné war von den Anwälten Ramadans in den Zeugenstand gerufen worden. Sie hatten einen anonymen Brief erhalten. Darin hiess es, dass die Klägerin dem Komiker erzählt habe, dass sie eine einvernehmliche Beziehung mit dem Islamwissenschaftler gehabt habe.

Ramadan muss sich seit Montag in Genf vor Gericht verantworten. Die etwa 50-jährige Klägerin hatte den Genfer Islamwissenschaftler 2018 angezeigt. Sie wirft ihm vor, 2008 von ihm in einem Hotelzimmer in Genf gefangen gehalten worden zu sein. Ramadan habe an ihr brutale sexuelle Handlungen vorgenommen.

Tariq Ramadan (Mitte) auf dem Weg zum Genfer Strafgericht. (16. Mai 2023) Foto: Pierre Albouy (Keystone)

Der 60-jährige Ramadan bestreitet die Vorwürfe. Zum Prozessauftakt sagte der Angeklagte, er sei in diesem Fall «das Opfer einer Belästigung» und nicht das böse Raubtier, als das er dargestellt werde. Er habe von der Klägerin bereits vor ihrem ersten Treffen Dutzende von Nachrichten erhalten, in denen sie ihm geschrieben habe, dass sie ihn attraktiv und sexy finde.

In Frankreich von vier Frauen beschuldigt

Der 60-jährige Ramadan muss sich möglicherweise auch in Frankreich vor einem Gericht verantworten. Im Sommer 2022 hatte die Pariser Staatsanwaltschaft einen Prozess gegen ihn wegen des Verdachts der Vergewaltigung von vier Frauen zwischen 2009 und 2016 gefordert.

Der Prozess in Genf ist auf zwei Tage angesetzt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich die Verhandlung bis Mittwoch hinziehen wird.

Tariq Ramadan ist der Enkel des ägyptischen Gründers der Muslimbruderschaft, Hassan el-Banna. Sein Vater Said flüchtete 1954 in die Schweiz. Ramadan unterrichtete zwischen 1984 und 2004 an mehreren Genfer Schulen.

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.