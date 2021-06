Die Sanierung ist zu teuer – Kirchturm der Basler Sacré-Cœur muss weg Die römisch-katholische Kirche an der Feierabendstrasse verliert ihr bauliches Wahrzeichen. Die Katholiken nehmens locker, der Basler Heimatschutz übt Kritik. Leif Simonsen

Die Sanierung des baufälligen Kirchturms der Sacré-Cœur an der Feierabendstrasse würde über 200’000 Franken kosten. Zu teuer, findet die römisch-katholische Kirche. Foto: Nicole Pont

Die römisch-katholische Sacré-Cœur an der Feierabendstrasse im Basler Ring-Quartier feiert in diesem Jahr ihren 65. Geburtstag. Die Altersgebrechen machen sich aber schon längst bemerkbar: Der Turm bröckelt, immer wieder stürzen Betonelemente in die Tiefe. Deshalb plant die Kirche einen grösseren Eingriff: Der ganze Turm soll abgerissen werden. Damit würde die Sacré-Cœur zur ersten turmlosen Kirche der Katholiken in Basel.

Trotzdem sehen die Verantwortlichen der Operation gelassen entgegen. Für sie ist dieser Abriss nicht zu vergleichen mit der Amputation eines wichtigen Körperteils. Es fühle sich eher an wie eine Blinddarmentfernung. Kirchenratspräsident Christian Griss sagt: «Eigentlich war es ja schon immer ein Fake-Turm.» Glocken, die zur Messe bimmelten, hatte er nie. Den Dienst des Glockengeläuts übernahm die in der Nähe gelegene Kirche St. Marien.