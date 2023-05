Mit Schliessung einer Kirche? – Kirchengemeinde Diegten-Eptingen soll mit Zunzgen und Tenniken fusionieren Die SVP-Politikerin Myrta Stohler wurde vom Kirchenrat der Reformierten Kirche Baselland mit der Aufgabe betraut, die Kirchengemeinde Diegten-Eptingen neu zu strukturieren. Linus Schauffert

Die reformierte Kirche in Eptingen: Wird sie bald geschlossen? Foto: baselland.ch

Die Kirchengemeinde Diegten-Eptingen steht vor Problemen. Es fehlt ihr neben freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Mitgliedern in der Kirchenpflege auch an Besucherinnen und Besuchern. An schlecht besuchten Tagen sind nur zwei Personen an den Sonntagsgottesdiensten anzutreffen.