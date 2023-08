Für 4 Millionen Franken – Kirche in Hofstetten wurde nach Silvester-Brand saniert Nachdem aufgrund von Sanierungsarbeiten eineinhalb Jahre lang keine Predigen gefeiert wurden, öffnet die katholische Kirche am Sonntag wieder ihre Türen. Linus Schauffert

Die sanierte Kirche erstrahlt in hellen Farben. Visualisierung: Flubacher Nyfeler Partner

Eineinhalb Jahre ist es nun her, dass zwei Jugendliche am Silvesterabend die katholische Kirche in Hofstetten in Brand gesetzt haben. Das Feuer zerstörte unter anderem grosse Teile des Dachstuhls, die Orgel und den Innenraum der Kirche.

Anfänglich wurde der Schaden auf mehrere 100’000 Franken geschätzt. Wie die «Basellandschaftliche Zeitung» (bz) am Mittwoch berichtet, entschied sich die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh aber dagegen, lediglich eine Reparatur der entstandenen Schäden durchzuführen, und leitete stattdessen eine umfassende Sanierung der Kirche in die Wege. Die Kosten: rund 4 Millionen Franken.

Am Sonntag soll die Kirche in Hofstetten fertig sein. Foto: Flubacher Nyfeler Partner

Ein Drittel dieser Kosten wurden für Sanierungsarbeiten aufgewendet, die ohnehin hätten durchgeführt werden müssen. Federführend bei der Sanierung ist das Basler Architektenbüro Flubacher Nyfeler Partner. Dieses hat bereits Erfahrung mit Umbauten von Kirchen, war es doch für die Umgestaltungen im Arlesheimer Dom und den katholischen Kirchen in Therwil und Münchenstein verantwortlich.

Die Sanierung des Dachs wurde in Zusammenarbeit mit der Solothurner Denkmalpflege durchgeführt, welche auch einen finanziellen Beitrag beisteuert. Wie auch diejenige des Innenraums der Kirche nahm die Dach-Sanierung rund ein halbes Jahr in Anspruch. Unklar ist bislang, ob sich die Einwohnergemeinde finanziell an der Sanierung beteiligt.

Von Brandschäden ist nichts mehr zu sehen. Visualisierung: Flubacher Nyfeler Partner

Die zerstörte Orgel konnte bisher noch nicht wieder instand gesetzt werden. Es liegen für deren Wiederherstellung derzeit drei Angebote von drei Herstellern aus der Schweiz vor, wie Gustav Ragettli, Präsident der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh, gegenüber der bz bestätigt. Die Kosten für die Reparatur betragen zwischen 600’000 und 700’000 Franken.

Nun neigen sich die Arbeiten dem Ende zu, sodass nach eineinhalb Jahren ohne Predigten in der Kirche diese am kommenden Sonntag wieder eröffnet werden kann. Dann weihen Bischof Felix Gmür und der Abt des Klosters Mariastein, Peter von Sury, die sanierte Kirche ein. Und trotz fehlender Original-Orgel wird es Musik geben: Provisorisch steht eine Kofferorgel bereit.

