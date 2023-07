Barbie-Hype schwappt nach Basel – Kinobesucherinnen setzen auf «Barbiecore» Nicht nur auf der Leinwand ist alles pink: Zahlreiche Zuschauerinnen setzen ebenfalls auf die Trendfarbe. Isabelle Thommen

Pink ist Programm: Margot Robbie als Barbie im gleichnamigen Film. Foto: Warner Bros Pictures (via AP/Keystone)

Das pink Sehnen hat für die Fans ein Ende: Am Mittwoch startete der «Barbie»-Film in den Deutschschweizer Kinos. Bereits seit Monaten herrscht auch in der Region Basel die «Barbie-Euphorie». Hollywoods Marketingmaschine hatte sich im Vorfeld zur Perfektion entfaltet. Ein Versprechen gemischt aus kindlicher Nostalgie und purer Popkultur stimmte Kinofans in den sozialen Medien auf ein quietsch-pinkfarbenes Filmabenteuer ein.

Jessica (links) und Emanuela gehören zu den Kinobesucherinnen, die sich den neuen Film nicht entgehen lassen – natürlich im passenden «Barbiecore»-Outfit. Foto: Kostas Maros

Das Barbie-Set hat schliesslich so viel rosa Farbe benötigt, dass es zu einer weltweiten Knappheit kam. Ehrensache, dass da die Filmfans mitziehen. So werfen sich zahllose Kinobesucher in eine passende pink Schale, wenn sie sich den brandneuen Hollywoodstreifen anschauen.

Ana, Marielle und Kathrin (v.l.) haben bereits vor dem Film grossen Spass. Foto: Kostas Maros

Sie folgen damit einem Modetrend, den der Streifen von Regisseurin Greta Gerwig zurückbringt: «Barbiecore» nennt sich der hyper-feminine und knallpink Stil der Stunde.

Rita (unten links), Sandra (unten rechts), Claudia (stehend links) und Alex haben sich ebenfalls auf einen Dresscode in der Trendfarbe für den Kinobesuch geeinigt. Foto: Kostas Maros

Mit dem Film ist die rosa Welle nach Basel geschwappt. Kinogängerinnen aller Generationen treffen sich im rosa Outfit, um ihre neuste Filmheldin zu feiern. Die BaZ nahm am Donnerstagabend in den Arena Cinemas Basel Stücki einen Augenschein.

Alicia (links) schaut den Film im rosa Kleid und Maria im pinkfarbenen Barbie-T-Shirt. Foto: Kostas Maros

Freundinnen unterhalten sich ausgelassen. Die Vorfreude auf den Sommerblockbuster mischt sich mit Erinnerungen an die Kindheit. Wer hatte noch mal welche Barbie? Pink Outfit reiht sich an pink Outfit. Die guten Filmkritiken lassen auf einen spassigen Filmabend hoffen, wissen die Besucherinnen. Wir fragen eine Gruppe rosa gekleideter Kinobesucherinnen, ob sie «Barbie» schauen gehen. «Woher wissen Sie das? Sieht man das etwa?», prusten sie und lachen laut los.

Laura (links) und Céline sind bereit für den rosa Filmabend. Foto: Kostas Maros

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

