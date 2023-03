Königliche Rede im Bundestag – King Charles erfüllt seine Mission im Bundestag So gut sei die Freundschaft, dass die «Wärme unserer Beziehungen auch mal ein Lächeln auf Kosten der anderen» erlaube: Der britische König hellt mit seiner Rede die Stimmung auf nach Jahren des Brexit-Frusts. Daniel Brössler aus Berlin

Der erste König im Bundestag: Charles III. bei seiner Ansprache vor dem deutschen Parlament. Foto: Keystone

Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber haben die Redenschreiber Seiner Majestät wirklich an alles gedacht. König Charles III. nähert sich in seiner Ansprache vor dem Deutschen Bundestag langsam dem Ende, als er auf den Klimawandel und den Kampf dagegen zu sprechen kommt. Deutschland und Grossbritannien übernähmen eine «Führungsrolle zur Sicherung unserer gemeinsamen Zukunft», lobt er. So seien sie die grössten Produzenten von Offshore-Windkraft, viele deutsche Unternehmen seien an der Herstellung von Turbinen für Anlagen vor der britischen Küste beteiligt. Auch die Wasserstofftechnologie trieben beide Länder voran. (Hier können Sie die Rede im Liveticker nachverfolgen.)