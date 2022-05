Ausstellung an der Uni Basel – Kinderträume aus dem Flüchtlingslager Auf der Flucht sind inzwischen in etwa gleich viele Menschen, wie in Deutschland leben. Darunter viele Kinder. Auf ihre Lebensumstände möchte eine kleine, sehr persönliche Ausstellung aufmerksam machen. Daniel Aenishänslin

Nationalrätin Samira Marti hat das Patronat für die Ausstellung «Nach vorne blicken» übernommen. Rashid Abed, Präsident von Together Human, zeigt Zeichnungen wie jene von Flüchtling Safa (links), die Ärztin werden möchte. Foto: Pino Covino

Es sind elf Zeichnungen. Sie alle sprechen Bände über Kinderträume. Die 4-jährige Rimas will an einem sicheren Ort spielen, die 13-jährige Maissad Astronautin werden, und der 10-jährige Walid möchte einfach mal Fussballstar Cristiano Ronaldo zum Kicken treffen. So einfach wird das nicht, denn die drei haben ihre Wünsche im jordanischen Flüchtlingslager Za’atari zu Papier gebracht oder in einem Therapiezentrum in Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Sie sind Flüchtlinge. Ihre Zukunft ist offen. Darauf fokussiert die Ausstellung «Nach vorne blicken» im Foyer des Kollegienhauses der Uni Basel.