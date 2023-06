Überlastete Notfallstation – Kinderspital prüft Anlaufstelle für weniger dringende Fälle Um die Notfallstation des Kinderspitals zu entlasten, soll in Basel eine ärztliche Anlaufstelle für weniger dringende Fälle eingerichtet werden. Sebastian Schanzer

Auf der Notfallstation am UKBB werden oft auch nicht dringliche Fälle behandelt. Foto: Kostas Maros

Das Problem ist beim Universitäts-Kinderspital (UKBB) längst erkannt: Zwei Drittel aller Kinder, die im vergangenen Jahr beim Notfall des UKBB eingeliefert wurden, hätten auch in Kinder- oder Hausarztpraxen oder in ambulanten Einrichtungen behandelt werden können. In mehr als 22’000 von insgesamt 34’600 Fällen stellte sich nämlich heraus, dass das eingelieferte Kind aufgrund seiner Erkrankung keine dringende Behandlung auf einer hochinstallierten Notfallstation benötigt hätte.

Die Folgen des Patientenansturms im Notfall sind für alle Beteiligten unangenehm: Das Personal und die Ärzteschaft am UKBB erreichen zeitweise ihre Belastungsgrenze, Kinder und Eltern müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen und verlieren dabei bisweilen die Nerven.

Wie einem Bericht der Baselbieter Regierung nun zu entnehmen ist, hat das Amt für Gesundheit einen runden Tisch einberufen, um diese Situation zu entschärfen. Vertreter des UKBB, des Kantonsspitals Baselland (KSBL), der Kindertagesklinik Liestal (KTK) sowie der Ärztegesellschaft Baselland sind sich demnach einig: Mittel- bis längerfristig brauche es am UKBB einen Ausbau der Infrastruktur insbesondere für Fälle von weniger dringenden Erkrankungen.

Entlastung um bis zu 10 Prozent

Konkret soll eine räumlich vom Notfalleingang des UKBB getrennte Station geschaffen werden, die junge Patientinnen und Patienten, die nicht in den Notfall gehören, aufnimmt. Die sogenannte Permanence sollte bevorzugt im Raum Spital-/Wilhelm-His-/Schanzenstrasse in Basel zu stehen kommen, heisst es im Bericht. Von einer ähnlichen Station in Liestal will das KSBL allerdings eher absehen, weil es über keine kinder-spezifische Infrastruktur verfüge.

Mit Personal bestückt würde eine solche Permanence wohl vom UKBB und vom KSBL. Zu überlegen sei auch, ob Personal der niedergelassenen Baselbieter Ärzteschaft oder der KTK in einer solchen Permanence zum Einsatz kommen solle. Diese sei allerdings selbst bereits stark ausgelastet. Offen lässt der runde Tisch darüber hinaus die Frage nach den Öffnungszeiten der neuen Anlaufstelle. Schätzungen zufolge läge das Potenzial bei Öffnungszeiten von 17 bis 22 Uhr bei etwa 1500 Fällen pro Jahr, was die Notfallstation des UKBB um etwa 5 bis 10 Prozent entlasten würde, heisst es im Bericht. Längere Öffnungszeiten seien allerdings «zu begrüssen».

Ob und wann die Permanence tatsächlich eingerichtet wird, ist allerdings noch unklar. Die Teilnehmenden des runden Tisches haben sich gemäss Bericht darauf geeinigt, sich im kommenden Herbst noch einmal über die angedachten Massnahmen auszutauschen.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.