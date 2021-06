Leistungsdruck in der Schule – Kinderpsychiater sieht Schulkinder in der Falle Es liest sich wie ein Alarmsignal: Helmut Bonneys neuestes Buch erzählt vom «Rohstoff Kind». Und von der «schlechtesten Datenqualität», die über Sein oder Nichtsein entscheidet. Daniel Aenishänslin

Laut Helmut Bonney leben wir in einer Kontrollgesellschaft. Die BaZ hat den Kinderpsychiater in seiner Wohnung im Gundeli besucht. Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

In der Schweiz gehe das bereits im Kindergarten los. «Einzig Selektion und Leistung zählen», kritisiert Helmut Bonney. Der 74-jährige Kinderpsychiater hat soeben Jahrzehnte an Beobachtungen in sein neuestes Werk einfliessen lassen. «Rohstoff Kind» lautet der provokative Titel seines Buches. Zu wenig Beachtung erhalte die emotionale Entwicklung der Menschen. Doch: «Wir können auf emotionale Grundlagen nicht verzichten.»

Gerade der junge Mensch brauche das Gefühl, Ursache für etwas zu sein, das geschehe. Diese Wahrnehmung wiederum wolle er mit einem ihm wichtigen anderen Menschen teilen. «Daraus entstehen prächtige Voraussetzungen, weiterzumachen, gute Fortschritte», sagt Bonney, selbst fünffacher Vater. «Das gibt Energie, die andernfalls verloren geht.» Schule, wie wir sie heute kennen, wolle jedoch nur, dass Kinder tun, was ihnen aufgetragen werde. Aufnehmen und zum richtigen Zeitpunkt wiedergeben entspreche den Erwartungen. «Erstaunlicherweise gibt es viele Kinder, die das aushalten», sagt Bonney. «Sie kompensieren emotionalen Mangel mit der Anerkennung für ihr Gehorsam.»