Papablog: Eine Bilanz, zehn High-Fives – Kindergarten und Schule? Läuft … Nach dem Kindergarteneintritt der Kleinen und der Beförderung Juniors zum Drittklässler präsentiert unser Autor durchwegs positive Quartalszahlen. Luk von Bergen

Von schrägen Tests und richtig müden Kindern: Kleine Alltagserfolge gilt es zu geniessen. Foto: Getty Images

Nein, nein, ich messe meine Kinder nicht ständig an ihren Leistungen in Mathematik, Weitsprung, Legospielen oder in was-auch-immer. Trotzdem möchte ich mal in Zahlen von 1 bis 10 kurz zusammenfassen, was mir seit dem Kindergarten- und Schulbeginn im August im Zusammenhang mit meinen Kids aufgefallen ist. Der Start macht eine Zahl, die durchaus zum Nachdenken anregt. Der Rest? Erfreulich, meine Damen und Herren, erfreulich.

1

Eigentlich schon krass: Die Monate seit Frühling 2020 bestanden für die meisten von uns aus zusammengerechnet etwa einem Jahr Covid-Massnahmen vom Feinsten. Kontaktverbote, Abstand halten, Quarantäne, Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, eingeschränkte Freizeitangebote – alles in allem ein ganz schlechter Porno, da werden Sie mir zustimmen. Kinder, die inzwischen vier Jahre alt sind, haben also einen beträchtlichen Teil ihres bisherigen Daseins sozusagen in Covid-Haft verbracht. Nun gut, man hats überstanden. Jetzt aber zum wirklich Positiven.