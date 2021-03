Mit einem erfundenen zweiten Vorfall ist Märkli von Kathrin Schweizer belastet worden. Foto: zvg

Der Fall Märkli – ein achtjähriger Bub, der im Dorfladen fragte, ob er mit Spielgeld von der Sissacher Fasnacht etwas kaufen dürfe, und darauf mit Verbrecherfotos in den Polizeiakten landete – hat in der Weltpresse derart für Aufsehen gesorgt, dass sich Polizeidirektorin Kathrin Schweizer gleich auf verschiedenen Ebenen erklären musste. Diesen März hat die Baselbieter Regierung den Fall Märkli aufgrund einer Aufsichtsbeschwerde aufgearbeitet. Der neunseitige Entscheid liegt der BaZ vor.

Die Beschwerde hatte Kathrin Schweizer am Hals, weil sie in den Medien und im Landrat davon sprach, dass Märkli bei einem zweiten Vorfall beteiligt gewesen sei, der «leider nicht ganz so harmlos» war und der «Straftatbestände hätte erfüllen können». Mit diesen Aussagen lenkte damals die Regierungsrätin vom unverhältnismässigen Vorgehen der Polizei ab und setzte das minderjährige Kind mit magistraler Gebärde einem Vorwurf aus, den sie bis heute nicht begründen kann. Auf jeden Fall musste die Öffentlichkeit nach diesen Aussagen vermuten, dass der Achtjährige weit mehr auf dem Kerbholz hat, als nur mit Spielgeld in der Hand an einer Dorfkasse vorzusprechen.