Serie Schulstart – Kinder lernen, wenn ihr Gehirn so weit ist In der Entwicklung gibt es bestimmte Zeitfenster, in denen Kinder besonders gut lernen können. Es gilt, diese richtig zu erkennen. Anke Fossgreen

Kinder der 1. und 2. Klasse sitzen im Schulunterricht an der Primarschule in Lauperswil im Emmental. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Kinder und Jugendliche verbringen hierzulande mindestens zwei Jahre ihres Lebens im Kindergarten und neun weitere in der Schule. Sie sind dann in einem Alter, in dem sie besonders lernfähig sind. Der Grund dafür ist, dass in dieser Zeit ihr Gehirn heranreift.