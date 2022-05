Referendum gegen Riehener Kindergarten – «Kinder gehören weder eingemauert noch in einem ‹Kloster› versteckt» Gegen den umstrittenen Neubau eines Kindergartens wurde das Referendum ergriffen. Der Bau des Gebäudes sei nicht «kindergerecht», sagt Mitinitiantin Ulrike Haessler. Benjamin Wirth

Das Referendumskomitee übergibt die Unterschriften an die Gemeindeverwaltung in Riehen (im türkisen T-Shirt: Ulrike Haessler). Foto: zvg

Noch am 30. März hat der Einwohnerrat in Riehen den Investitionskredit von 4,2 Millionen Franken für den neuen Doppelkindergarten am Siegwaldweg genehmigt. Jetzt ist gegen den umstrittenen Neubau das Referendum ergriffen worden. Weil der Bau des Gebäudes nicht «kindergerecht» sei, hat das Komitee über 800 Unterschriften gesammelt und diese der Gemeindeverwaltung übergeben.

Das Referendumskomitee, vorrangig aus Privatpersonen bestehend, ist nicht generell gegen einen Ersatzbau eines neuen Kindergartens, wie es am Mittwoch in einem Communiqué schreibt. Doch das geplante, hufeisenförmige Gebäude soll an drei Seiten von einer drei Meter hohen Betonmauer umfasst werden – gemäss den Architekten werde so eine «klosterähnliche Atmosphäre» geschaffen. Ausserdem sollen die drei Meter hohen Aussenmauern aus Beton keine Aussenfenster haben. Gegen diese architektonischen Pläne wehren sich die Gegner.

Kritik auch von SP und EVP

«Kinder gehören weder eingemauert noch in einem ‹Kloster› versteckt», sagt Mitinitiantin Ulrike Haessler. Zudem passe die Mauer weder zum offenen Stil noch zum architektonischen Charakter des Quartiers. Darüber hinaus sei das Projekt nicht verhältnismässig. «Die Riehener Ortsbildkommission hat in der Vergangenheit privaten Bauherren schon wegen weitaus kleinerer Um- oder Neubauten Auflagen gemacht. Für staatliche Bauvorhaben scheinen diese Regeln nicht zu gelten.»

Zum Beispiel würden fensterlose Aussenmauern für die Kinder keine wirksame Lüftung ermöglichen, was «in Zeiten von Corona und Hitzesommern nicht nachvollziehbar ist». Im Einwohnerrat äusserten die SP und die EVP Kritik am Vorhaben. Die Anliegen wurden von der bürgerlichen Mehrheit jedoch abgelehnt.

Jetzt wird die Bevölkerung darüber befinden.

So soll der neue Kindergarten in Riehen aussehen. Visualisierung: Morger Partner

