Vicente ist 80 Jahre alt. Als er 2 Monate alt war, wurde sein Vater Paco von der Franco-Diktatur erschossen. Die Familie lebte in einer Stadt in der Nähe von Valencia. Nach dem Mord an seinem Vater wurde seine Mutter aus dem Ort vertrieben, weil sie «die Frau des Bürgermeisters» war. Heute hofft Vicente, dass DNA-Studien seinen Vater zurückbringen, der im August 2020 in einem Massengrab in Paterna exhumiert wurde.