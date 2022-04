Gesunde Spezialität aus Asien – Kimchi selber machen – so einfach geht das Das fermentierte Gemüse kann man problemlos daheim herstellen. Dies zeigt ein Kochbuch, das uns die koreanische Kochtradition näherbringt. Daniel Böniger

Sauer, scharf und frisch zugleich: Kimchi aus Gurken ist keine Hexerei. Foto: PD

Worum gehts?

2013 hat die Unesco die Zubereitung von Kimchi als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Die in Korea verbreitete Methode, verschiedene Gemüsesorten durch Fermentation haltbar zu machen (wie bei unserem Sauerkraut), ist aber auch sonst in den letzten Jahren in aller Munde: etwa, weil die populäre nordische Küche auf die Zubereitungstechnik schwört. Und vor allem weil entsprechend zubereitete Lebensmittel als besonders gesund gelten. Sie haben, so weiss man, einen positiven Einfluss auf Cholesterinspiegel, Darmflora und Herz-Kreislauf.