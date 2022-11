Liestal will Statthalter entsenden – Kilchbergs letzte Chance, die Zwangsverwaltung zu verhindern Gegenwärtig gibt es nur ein gewähltes Mitglied des Gemeinderates. Das ist zu wenig. Nun will der Gemeindepräsident an die Bevölkerung appellieren, sich zu melden. Simon Erlanger

Wird vielleicht schon sehr bald von Liestal aus zwangsverwaltet: Die Oberbaselbieter Gemeinde Kilchberg im Bezirk Sissach. Foto: zvg / Wiki Commons

Wenn nichts geschieht, muss sich die Oberbaselbieter Gemeinde Kilchberg nun definitiv auf die Zwangsverwaltung durch den Kanton einstellen. Zwar wurde am letzten Sonntag bei einer Wahlbeteiligung von 58,5 Prozent der einzige offizielle Kandidierende Werner Wyprächtiger mit 34 Stimmen gewählt, die anderen Sitze im Gemeinderat bleiben aber vakant. Bis Ende Jahr müssten laut Sissacher «Volksstimme» zwei weitere Exekutivmitglieder her, um die Delegation eines durch den Kanton bestimmten Statthalters in die 161 Seelengemeinde im Bezirk Sissach zu verhindern.

Neben Wyprächtiger sind in Kilchberg mit Andreas Glauser und Benjamin Wirz zwar zwei weitere Gemeinderäte mit jeweils 6 Stimmen gewählt worden. Beide lehnten die Wahl aber ab, wie der Kilchberger Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher gegenüber der «Volksstimme» erklärte.

Er wolle nun an der Budget-Gemeindeversammlung vom Donnerstag einen Appell an die Bevölkerung richten, um die vakanten Sitze zu besetzen. Nicht nur in kleinen und mittleren Gemeinden wird es immer schwieriger, Kandidaten für die diversen Ämter zu finden. Als Grund für die politische Abstinenz wird oft berufliche Belastung angegeben.

