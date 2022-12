171-Seelen-Dorf unter kantonaler Verwaltung – Kilchberg kann nicht zu einer Fusion gezwungen werden Gelterkindens ehemalige Gemeindepräsidentin Christine Mangold wird vom Kanton als Gemeinderatsstatthalterin in Kilchberg eingesetzt. Regierungsrat Anton Lauber erklärte, was das im Detail bedeutet. Thomas Dähler

Christine Mangold, vom Kanton in Kilchberg eingesetzte Gemeinderatsstatthalterin. Foto: Tobias Gfeller

Am vergangenen Sonntag hat Kilchberg zum wiederholten Mal versucht, seine Exekutive zu bestellen. Vergeblich. Seit einem Jahr besteht der Gemeinderat nur aus zwei Personen. Gemäss Gesetz sind mindestens drei Gemeinderatsmitglieder notwendig. Nach einer einjährigen Ausnahmeregelung beschloss der Baselbieter Regierungsrat deshalb, Kilchberg unter kantonale Verwaltung zu stellen. Per 1. Januar 2023 setzt er die ehemalige Gelterkinder Gemeindepräsidentin Christine Mangold als Gemeinderatsstatthalterin ein. Es ist dies der erste Fall einer kantonalen Verwaltung einer Baselbieter Gemeinde seit Hersberg im Jahr 2008. Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber und Miriam Bucher, Leiterin Stabstelle Gemeinden, erklärten am Freitag in Liestal, wie es mit Kilchberg nun weitergeht. Vor Ort waren auch Kilchbergs Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher und Christine Mangold.