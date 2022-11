Im Krieg braucht es auch positive Bilder: Ukrainische Soldaten machen ein Selfie mit Präsident Wolodimir Selenski in Cherson. Foto: Keystone

Zweifellos feiert die Ukraine in Cherson einen bedeutenden Sieg – ein Ende des Krieges oder auch nur ein Waffenstillstand aber ist weder in Sicht noch wünschenswert. Der Kreml ist nirgendwo kompromissbereit und würde einen Waffenstillstand nur nutzen, um seine angeschlagene Armee und seine Arsenale aufzufüllen, bevor er die Aggression fortführt. Auch deshalb will Kiew das militärische Momentum nutzen, das erst zur Rückeroberung der Region Charkiw führte und nun zu der des westlich des Dnjepr-Flusses gelegenen Teils der Region Cherson.