Künstliche Intelligenz im Browser – KI-Helfer fürs Netz Sie liefern Zusammenfassungen, unterstützen uns beim Schreiben, Recherchieren und Lernen: fünf Assistenten, die beim Surfen direkt zur Verfügung stehen. Matthias Schüssler

Schöne, neue Welt: Digitale Assistenten, die uns bei den Ausflügen ins Netz zur Seite stehen. Illustration: Adobe Firefly

Die künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen. Beim Surfen im Netz steht sie uns als dienstbarer Assistent zur Seite und liefert Zusammenfassungen, Erklärungen oder Hilfe beim Schreiben – und zwar direkt im Browser, ohne weitere Umstände. Möglich ist das dank der Browser-Erweiterungen: Das sind Module, das Surfprogramm mit zusätzlichen Funktionen ausstatten. Nach der Installation stehen sie über ein Menü oder einen Knopf in der Symbolleiste und müssen zur Verwendung bloss angeklickt werden.

Individuelle Zusammenfassungen

Eine der Dienstleistungen der KI sind individuelle Zusammenfassungen. Wenn Sie im Web auf einen längeren Artikel stossen, fasst Ihnen die Erweiterung «ChatGPT-Zusammenfassung» den Inhalt zusammen – und zwar ohne dass Sie die Seite verlassen müssten, direkt als Pop-up-Anzeige im Browserfenster. Der Clou ist, dass Sie in der Einstellung der Erweiterung den Prompt vorgeben dürfen, der an Chat-GPT übergeben wird. Standardmässig ist der Englisch, sodass auch die Zusammenfassung in Englisch erfolgt.

Lange Artikel, kurze Zusammenfassung: Chat-GPT resümiert direkt auf der Originalseite den Inhalt nach Ihren Vorgaben. Screenshots: schü

Wenn Sie den Prompt auf Deutsch abändern, gibt es das Resümee in Deutsch. Und Sie dürfen auch die Form spezifizieren. Zum Beispiel: «Fasse mir die Hauptaspekte dieses Artikels als Liste zusammen.» Oder: «Erkläre mir die Kernaussage in zwei Sätzen.» Sie finden diese Erweiterung kostenlos im Google-Store, den Sie mit dem Chrome- und Edge-Browser nutzen können. Für die anderen Browser, Firefox und Safari, gibt es diese Erweiterung und die meisten anderen leider noch nicht. Aber das dürfte sich im Lauf der Zeit ändern.

So verwenden Sie Browser-Erweiterungen Infos einblenden Browser-Erweiterungen oder Extensions sind Module, mit denen Sie individuelle Zusatzfunktionen nachrüsten. Installiert werden sie über eine Art Store. Den Store für Google Chrome finden Sie unter chrome.google.com/webstore, den für Firefox unter addons.mozilla.org/de/firefox, bei Microsoft Edge werden Sie unter microsoftedge.microsoft.com fündig und bei Safari klicken Sie im Menü auf «Safari > Safari-Erweiterungen». Bislang gibt es die Erweiterungen (von wenigen Ausnahmen abgesehen) nur auf dem Desktop unter Windows und Mac, nicht aber auf dem Smartphone. Wenn Sie im Store eine passende Erweiterung gefunden haben, dann brauchen Sie zur Installation nur auf die entsprechende Schaltfläche zu klicken, die je nach Store «Hinzufügen» oder «Abrufen» heisst. Nach der Installation steht das neue Modul zur Verfügung. Wie Sie es nutzen, ist inzwischen bei allen Browsern ausser Safari ähnlich: Achten Sie bei Chrome, Firefox und Edge auf den Knopf in der Symbolleiste, der als Icon ein Puzzleteilchen hat. Beim Klick darauf erhalten Sie ein Menü mit allen Erweiterungen, die Sie mit einem Klick aufrufen können. Über dieses Menü haben Sie auch die Möglichkeit, Erweiterungen zu konfigurieren und wieder zu entfernen. Bei Chrome und Edge haben Sie ausserdem ein Stecknadel- bzw. ein Augen-Symbol zur Verfügung: Wenn Sie das anklicken, wird die Erweiterung direkt in der Symbolleiste platziert, sodass Sie sie ohne den Umweg über das Puzzleteilchen-Menü zur Verfügung haben. Bei Safari von Apple klicken Sie für die Verwaltung der Extensions auf «Safari > Einstellungen» und öffnen die Rubrik «Erweiterungen». (schü)

Hilfen fürs Verständnis und Einordnungen

Wiseone geht noch einen Schritt weiter. Diese Erweiterung (im Google Store oder unter wiseone.io) liefert englische Zusammenfassungen, aber auch weiteren Kontext zu einem Artikel: Wenn Sie den Mauszeiger auf einem Begriff platzieren, erhalten Sie eine Erklärung dazu. Und wenn Sie im Pop-up auf «Suggestions» wechseln, tauchen weitere Artikel zum gleichen Thema auf: perfekt für Leute, die ein Thema gern aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.

Die Erweiterung Perplexity hilft Ihnen beim Verständnis auf die Sprünge. Wenn Sie die Erweiterung anklicken, wird ein Pop-up eingeblendet, über das Sie Fragen stellen. Perplexity (perplexity.ai) basiert auf Chat-GPT, allerdings mit dem Unterschied zum Original, dass Sie zu den Informationen auch Quellenangaben erhalten. Die Besonderheit der Browser-Erweiterung (im Google Store) besteht darin, dass Sie Ihre Fragen nicht nur allgemein stellen, sondern auch auf die Website oder aber auf den fraglichen Text beschränken können: Sie erhalten dann Aufklärung zu den Inhalten, mit denen Sie sich beschäftigen.

1 / 2 Wiseone liefert nicht nur eine Zusammenfassung, sondern erklärt auch schwierige Begriffe und verweist auf andere Artikel zum selben Thema.

Hilfe fürs Schreiben und Recherchieren

Merlin ist ein universeller KI-Gehilfe. Nach der Installation erscheint er, sobald Sie die «Ctrl» und die «m»-Taste betätigen. Sie dürfen auch Text markieren und den an den KI-Assistenten weiterreichen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und «Give context to Merlin» aus dem Kontextmenü auswählen. Sie stellen Merlin Fragen für Ihre Recherchen oder bitten um Formulierungsvorschläge für Mails, Dokumente oder auch Posts in sozialen Medien oder auf Blogs. Merlin (im Google Store oder unter merlin.foyer.work) nutzt wahlweise GPT 3 oder GPT 4. Sie dürfen eine begrenzte Zahl von Anfragen täglich kostenlos stellen, für eine intensivere Nutzung ist ein Abo nötig, das es ab 19 Dollar pro Monat gibt.

Merlin erledigt, Pardon, die Drecksarbeit für uns – hier, indem er für unser Versäumnis zu Kreuze kriecht.

Mit KI-Hilfe lernen

Schliesslich Wisdolia, eine untypische KI-Anwendung: Während uns Chat-GPT und Konsorten Informationen besorgen, die wir nicht selbst im Kopf haben, können wir mit dieser Software unser Allgemeinwissen erweitern. Wisdolia (im Google Store oder unter wisdolia.com) erstellt zu einer beliebigen Website Karteikärtchen mit Fragen, die wir dann für uns beantworten und selbst anhand der Antwort überprüfen. Das funktioniert besonders gut mit Einträgen aus Wikipedia, auf Websites in Sprachen, die wir lernen möchten, oder mit Artikeln zu Themen, bei denen wir uns gut auszukennen glauben.

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko

