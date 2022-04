Fastfood im Oberbaselbiet – KFC kommt nach Bubendorf Die amerikanische Restaurant-Kette «Kentucky Fried Chicken» versucht ihr Glück nochmals in der Schweiz. Lisa Groelly

Bisher gibt es in der Schweiz elf KFC-Filialen. Eine davon ist in Chur. Foto: 20min (Taddeo Cerletti)

Die bekannten frittierten Pouletflügeli soll man sich bald auch in unserer Region schmecken lassen können: Die US-Fastfood-Kette «Kentucky Fried Chicken» plant, beim Bad Bubendorf ihre erste Filiale in der Nordwestschweiz zu eröffnen. Darüber hat die «Volksstimme» am Freitag berichtet.

Das Baugesuch für ein «Fast Food Restaurant mit Drive In» ist im aktuellen Amtsblatt publiziert. Eine internationale Gastro-Kette im Oberbaselbiet? Gemeindepräsident Walter Bieri ist zuversichtlich, dass das neue Restaurant das Tal beleben wird. «Alles, was unsere Attraktivität steigert, ist eine Bereicherung», sagt Bieri.

«Standort birgt Potenzial»

Er traue den Verantwortlichen durchaus zu, dass sie den Standort gründlich evaluiert und ihn als geeignet erachtet haben. «Mit über 20’000 Autos täglich ist das Bad Bubendorf sicher ein stark frequentierter Standort, der Potenzial birgt», sagt Bieri. Natürlich gebe es auch Leute, die nicht wollen, dass der Verkehr noch zunimmt. Er selber stehe dem Ganzen aber positiv gegenüber und würde sich freuen, wenn das Restaurant Erfolg hätte.

Ein erster Versuch von KFC, sich hierzulande auszubreiten, war in den 80er-Jahren gescheitert. Nun ist das amerikanische Unternehmen erneut daran, in der Schweiz Fuss zu fassen. Bisher gibt es schweizweit elf Filialen.

Neben dem Restaurant beinhaltet das Baugesuch auch eine «Tankstelle mit Shop und Bistro». Gemäss der «Volksstimme» soll dies eine Avia-Tankstelle werden, den Shop soll die Voegtlin-Meyer AG betreiben.

Lisa Groelly ist stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Region in der Basler Lokalredaktion. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Baselbiet. In ihrer Kolumne schreibt sie ausserdem monatlich über Themen, die sie gerade beschäftigen, nerven, erfreuen oder wütend machen. Mehr Infos @LisaGroelly

Fehler gefunden?Jetzt melden.