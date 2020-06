Neues zum Fall Nathalie – Kesb-Beiständin manipuliert Zeugin Eine Mitbewohnerin hat Missbräuche an der kleinen Nathalie gemeldet. Die Sozialregion Dorneck drängt sie aber dazu, die Gefährdungsmeldung zurückzuziehen. Nun wird Strafanzeige wegen Unterdrückung von Beweismitteln eingereicht. Daniel Wahl

Hier deponierte Wohngenossin Sandra eine Gefährdungsmeldung. Sie sei dazu gedrängt worden, die Informationen wieder zurückzuziehen, wie die Frau schreibt. Florian Baertschiger

In den letzten Tagen musste Sandra (Name geändert) viel über die schreckliche Geschichte der achtjährigen Nathalie lesen und hören. Dass sie der Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland erzählt hat, wie sie vom Vater auf ausgedehnten Toilettengängen missbraucht worden und wie sie in satanische Rituale einbezogen worden sei, sodass das Kind den Singsang wiedergeben konnte. Sandra wollte nicht mehr schweigen. Ihre Erlebnisse als Wohngenossin des Kindsvaters untermauern die Schilderungen von Nathalie.