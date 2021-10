Der Club der Gentlemen – Kennen Sie die Neapolitanische? Das Herrenhemd hält manchmal mehr Besonderheiten bereit, als man ahnen könnte. Dominik Heitz

Wer James-Bond-Filme mag, wartet jeweils gespannt auf die neuesten Geräte, die sich der Tüftler «Q» für seine gefährliche Mission ausgedacht hat. Doch wer James Bond mag, interessiert sich auch für die Kleidung des 007-Agenten.

Im soeben angelaufenen Film «No Time to Die» ist es erneut der Modeschöpfer Tom Ford, der den im Dienste Ihrer Majestät stehenden Spion eingekleidet hat. Eigentlich kann man dabei nicht viel falsch machen, wenn man sich an die klassische Formensprache hält. Und das tut Ford. Wir sehen Bond in schlichten Lumberjackets oder aparten Freizeithemden. Einmal tauchen Hosenträger auf, dann wieder zeigt er sich im Dinnerjacket mit Schalkragen.