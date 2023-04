«Viereckige Augen, echt?»: Um Kindern die Bildschirmzeit zu limitieren, werden auch schon mal Krankheiten erfunden. Foto: Getty Images

«Wenn du jetzt den TV nicht abstellst, bekommst du viereckige Augen!»

Ja, solche Sachen geben wir Eltern immer wieder gerne von uns. Ich will wirklich nicht in die Medienerziehung eingreifen, aber hey, Kinder, fragt doch eure Eltern beim nächsten Mal, wie lange es noch dauert, bis eure Augen eckig sind. Dann guckt noch genauso lang in die Röhre und rennt zum Spiegel. Und? Na also. Bittet nun eure Eltern, euch die wahren Gründe für einen massvollen Medienkonsum zu erläutern – denn glaubt mir, davon gibt es echt genug!