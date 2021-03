Quiz zur Geografie der Schweiz – Kennen Sie den Weg? Finden Sie heraus, wie gut Sie die Schweiz kennen. Hier ist das neue Geoquiz, Teil elf. Linus Schöpfer

Ein Wanderer im Appenzeller Alpstein-Gebiet, Frühling 2020. Keystone

«Vor den Alpen, die in der Entfernung von einigen Stunden hieherum sind, stehe ich immer noch betroffen…»

(Friedrich Hölderlin, 1801)

Tatsächlich gibt es in der Schweiz auf engem Raum fast alles zu sehen, nicht bloss Berge. Sondern eben auch Seen, Dörfchen, Städte, Wälder und so weiter.

Wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie ihr Wissen im Geoquiz, das jeweils sonntags ab 13 Uhr auf dieser Website zu finden ist.

