Experiment im Roxy – Kennen Sie das Roxy-Museum? Das Theater Roxy in Birsfelden versucht sich in einer Museumsedition. Hier zeigen Julian Vogel und das Kollektiv Ultra nachdenkliche Installationen über das Wesen der Schwerkraft. Vivana Zanetti

Die Bühne des Roxy ist in der Installation der Gruppe Ultra ganz der Schwerkraft überlassen. Foto: Pius Bacher

Raus zum Hinterausgang an die frische Luft – ich muss mich von leichtem Schwindel erholen. Kommt das Gefühl von der eben durchwandelten Installation von Julian Vogel, wo demontierte Diabolos wie Planeten langsam ihre kreisenden Bahnen durch den Raum ziehen? Oder kommt das Schwindelgefühl vom «Stück für die Schwerkraft» des Künstlerkollektivs Ultra, das einen daran erinnert, wie es sich anfühlen könnte, komplett loszulassen?

Betörend ist von Beginn an die gesamte Atmosphäre an sich. Wie im Blockbuster «Nachts im Museum» komme ich mir vor, als ich das ehemalige und hoffentlich «bald wieder» Theater in Birsfelden betrat, das seine Tore am 12. und 13. März in der Gestalt eines Museums für eine begrenzte Besucherzahl öffnete.