Die Spielidee: Basler lassen Touristinnen mithilfe der Karten an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben. Foto: BaZ

Basler kennen Basel am besten. Klar. Das dachten sich auch Basel Tourismus und der Reise-Blogger Kash Bhattacharya, als sie zusammen ihr neues Kartenspiel entwickelten. Ein Spiel, das Tourismus in Basel neu erfinden wird – oder so.