Keeper Heinz Lindner zeigte eine beeindruckende Saison mit nur wenigen Aussetzern. Foto: Keystone

Oliver Gut schwärmt für Fabian Frei

Fabian Frei ist auch im fortgeschrittenen Alter noch immer taufrisch. Foto: Walter Bieri (Keystone).

Er ist nicht so zweikampfstark wie Burger, schnell wie Pelmard, treffsicher wie Cabral, trickreich wie Millar oder reflexstark wie Lindner. Aber er war trotzdem wichtiger als alle anderen. Das drücken auch Zahlen aus, liegt Fabian Frei doch in Sachen Einsatzminuten trotz seiner 33 Lenze an dritter Stelle. Aber es lässt sich noch besser mit Positionen erklären: So wirkte er nicht nur als Sechser, Achter und Zehner im Mittelfeld und in unterschiedlichen Systemen. Sondern auch häufig als Innenverteidiger – und zuletzt sogar kurz als Aussenverteidiger.