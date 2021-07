Erfolgstrainer Brett Sutton - Keiner schleift so filigran wie er

Nicola Spirig und ihr Trainer Brett Sutton – Keiner schleift so filigran wie er Seit 15 Jahren ist der Australier der Mastermind hinter den Erfolgen von Nicola Spirig. Wer ist der Mann, den die Triathlon-Olympiasiegerin auch schon als Hassliebe bezeichnet hat? Monica Schneider

Mit viel Intuition und Erfahrung: Brett Sutton hat Nicola Spirig zu Olympiagold und -silber angetrieben. Foto: Urs Jaudas

Wenn er anfängt zu sprechen, erzählt er, klärt auf, fragt rhetorisch, spricht weiter, analysiert, seziert, will nicht mehr aufhören. Nicht laut, nicht leise, nur schnell und viel. Was war genau die Frage gewesen? Brett Sutton zu folgen ist mehr als ein Triathlon. Der 62-jährige Australier ist der Trainer von Nicola Spirig, er ist der Mastermind hinter ihren Erfolgen.

Aber jetzt gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Arbeit ist gemacht, der Wettkampftag ist da, wenn der Taifun nicht eine Verschiebung erzwingt – um 23.30 Uhr MEZ am Montagabend soll es losgehen. Seit drei Monaten habe Sutton studiert, wie sich die Wetterlagen in Tokio, in Japan, ja im ganzen Fernen Osten entwickeln und verändern, sagt die Athletin. Akribisch halt, auch in diesem Bereich. Schon vor einer Woche habe er angekündigt, es regne am Dienstag, dem Wettkampftag. Natürlich ist man auch auf dieses Szenario vorbereitet. Wo sind die gefährlichen Stellen auf der Radstrecke? Wo die glitschigen Dolendeckel? Wo soll die Athletin ein wenig zurücknehmen?