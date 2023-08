Ex-Basler bei Lausanne – «Keiner glaubt nicht daran, dass wir gegen den FCB gewinnen können» Simone Grippo ist beim FC Basel gross geworden. Nun spielt er am Sonntag mit dem FC Lausanne-Sport im Joggeli – und hofft, dass der Aufsteiger für seine Aufwände belohnt wird. Dominic Willimann

Erst der Abstieg, dann der direkte Wiederaufstieg: Simone Grippo (links) hat mit Lausanne-Sport erfolgreiche Monate hinter sich. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Simone Grippo ist in Ettingen aufgewachsen, hat beim FC Basel das Fussball-Abc erlernt und kehrt am Sonntag als gestandener 34-jähriger Verteidiger mit Lausanne-Sport in den St.-Jakob-Park zurück (14.15 Uhr). Einen Punkt hat er mit dem Aufsteiger in den ersten drei Liga-Spielen geholt. Doch eine schlechte Figur haben die Waadtländer in keinem dieser Spiele abgegeben.